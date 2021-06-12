Експерти з’ясовували, чому не продається квартира та що може перешкоджати продажу нерухомості.
Дивися повний текст Що перешкоджає продажу квартири.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 14:12
Що перешкоджає продажу квартири
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Дивися повний текст Що перешкоджає продажу квартири.
Додано: Нед 20 чер, 2021 14:13
Что за безграмотная статься. "квартиры-должники за коммуналку" - новое понятие в законодательстве. Должник может быть только гражданин. Долг за комуналку висит только на физ. лице, продавать можно с любыми долгами.
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