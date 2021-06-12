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Що перешкоджає
продажу квартири

Що перешкоджає продажу квартири
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 14:12

Що перешкоджає продажу квартири

Пропонуємо до обговорення:
Експерти з’ясовували, чому не продається квартира та що може перешкоджати продажу нерухомості.

Дивися повний текст Що перешкоджає продажу квартири.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 14:13

Что за безграмотная статься. "квартиры-должники за коммуналку" - новое понятие в законодательстве. Должник может быть только гражданин. Долг за комуналку висит только на физ. лице, продавать можно с любыми долгами.
supermike007
 
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