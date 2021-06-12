Експерти з’ясовували, чому не продається квартира та що може перешкоджати продажу нерухомості.
Дивися повний текст Що перешкоджає продажу квартири.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 чер, 2021 14:12
Що перешкоджає продажу квартири
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що перешкоджає продажу квартири.
Додано: Нед 20 чер, 2021 14:13
Что за безграмотная статься. "квартиры-должники за коммуналку" - новое понятие в законодательстве. Должник может быть только гражданин. Долг за комуналку висит только на физ. лице, продавать можно с любыми долгами.
Додано: Нед 20 чер, 2021 18:09
supermike007, должник-то гражданин, а как же отрезание коммуникаций за долги? От физлица, которое квартиру уже продало, отрезать будут?
Додано: Пон 21 чер, 2021 08:41
"Если квартира находится под залогом, значит, речь идет о финансовом обременении. Такую недвижимость продать не удастся;" -- так их так и продают, с участием ипотекодержателя, с зачислением бабок в счет погашения долга!
Додано: Пон 21 чер, 2021 09:49
supermike007, "Должник может быть только гражданин. Долг за комуналку висит только на физ. лице, продавать можно с любыми долгами."
Оформляю сейчас квартиру по наследству от отца. В итоге по наследству мне ещё и долги переходят. Как сказал нотариус, что долги на квартиру, а не на человека.
Додано: Пон 21 чер, 2021 10:49
moveton В том то и дело, что отключить могут лишь должника, а если собственник новый, условный "Киевгаз Сбыт" или Водоканал не сможет этого сделать, если у нового собственника долгов нет.
Додано: Пон 21 чер, 2021 12:07
Читая подобные статьи я недоумеваю. То у них цены на жильё растут, то у них квартиры прям как пирожки продаются. Купили квартиру сыну в Одессе (маленькую однушечку в 20 м2 для студента) несколько лет назад за $25. Вложили ещё в ремонт немного денег. Уже год пытаемся продать хотя бы за $23. Долгов нет, ипотеки нет, собственник один, но даже за эту цену никто не хочет брать. Сосед, купивший в своё время рядом квартиру за $30 еле-еле продал за $20. И это не Поскот, это Малиновский район.
Где, млять, рост цен на жильё?! В Америке?!
Додано: Пон 21 чер, 2021 14:45
Re: Що перешкоджає продажу квартири
Квартира квартире рознь. От неликвида ждать подорожания действительно не стоит
Додано: Пон 21 чер, 2021 15:07
Чтоб продать жильё за $1000/квадрат, оно должно быть в идеальном состоянии, с ремонтом не старше года. Знакомый продал дом 400 квадратов в нормальном состоянии в Днепре возле Каравана с сауной и бассейном за $80 000, искал покупателя 8 месяцев. $200/квадрат
В самом центре города квартиры с НЕ убитым ремонтом в Днепре $750/квадрат годами висят на продажу.
Ставьте цену $10—12 000 за квартиру 20 квадратов, тогда будет шанс продать, но готовьтесь, что будут крутить носом и прожимать по цене
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|