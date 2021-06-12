Що перешкоджає продажу квартири

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supermike007 написав:moveton В том то и дело, что отключить могут лишь должника, а если собственник новый, условный "Киевгаз Сбыт" или Водоканал не сможет этого сделать, если у нового собственника долгов нет.
Не могут, но сделают, и потом долго будешь доказывать, что ничего не должен. А чтобы этого не произошло, нужно заранее приложить некоторые усилия. Из-за этого квартиры "с долгами" покупатели и боятся покупать, а требуют полного погашения перед продажей. Кто-то уверен, что долги висят "на квартире", а кто-то понимает расклад, и был бы не против, но не знает, как правильно поступать в такой ситуации, чтобы не оказаться должным по чужому долгу, и выяснять это не хочет. В принципе-то, оно и правильно. Любые проблемы с активом должны уменьшать его стоимость. Если там долга на пару тысяч долларов, то за скидку в 500 можно было бы и взять такую недвижимость. Только продавцы, как я понимаю, не очень-то торопятся снижать цену на этом основании, да и насобирать такой долг уже довольно проблематично. За гораздо меньшую сумму уже или отключат что-нибудь, или в исполнительную службу подадут.
evgenijkravcinskij написав:supermike007, "Должник может быть только гражданин. Долг за комуналку висит только на физ. лице, продавать можно с любыми долгами." Оформляю сейчас квартиру по наследству от отца. В итоге по наследству мне ещё и долги переходят. Как сказал нотариус, что долги на квартиру, а не на человека.
Тра варианта - либо нотариус безграмотный, либо нотариус всё понимает, но говорит так, чтобы меньше объяснять детали, тем более, что результат тот же. Ну или вы неправильно истолковали его слова. Дело тут не в квартире, а в наследстве. Вы не можете принять в наследство квартиру, но не принять долги. Только в комплекте. Причём долги могут быть и не связанные с квартирой. Так что в данном случае - да, всё верно. Но в случае покупки любые долги предыдущего владельца вас не касаются.