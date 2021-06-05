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Які доходи для розрахунку
субсидії будуть враховані,...

Які доходи для розрахунку субсидії будуть враховані,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 17:12

Які доходи для розрахунку субсидії будуть враховані,...

Пропонуємо до обговорення:
Пояснення Міністерства соціальної політики.

Дивися повний текст Які доходи для розрахунку субсидії будуть враховані, якщо людина вперше подає документи на соцдопомогу.
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