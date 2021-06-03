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80% українців впевнені, що
програють судову справу...

80% українців впевнені, що програють судову справу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 18:21

80% українців впевнені, що програють судову справу...

Пропонуємо до обговорення:
Лише 10,5% українців переконані, що мають рівні шанси на справедливість у суді незалежно від свого статусу чи фінансів.

Дивися повний текст 80% українців впевнені, що програють судову справу багатшій людині (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 18:21

Без комментариев.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 18:39

И что это меняет?
Если богатый может откупиться, стоит потаскать его по судам, а лучше всего найти его врагов и он поможет наказать)
straponesa
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:38

Странно. На что надеются эти 20%)))).
LOKY
 
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