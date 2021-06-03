Лише 10,5% українців переконані, що мають рівні шанси на справедливість у суді незалежно від свого статусу чи фінансів.
Дивися повний текст 80% українців впевнені, що програють судову справу багатшій людині (опитування).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 чер, 2021 18:21
80% українців впевнені, що програють судову справу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 80% українців впевнені, що програють судову справу багатшій людині (опитування).
Додано: Нед 20 чер, 2021 18:39
И что это меняет?
Если богатый может откупиться, стоит потаскать его по судам, а лучше всего найти его врагов и он поможет наказать)
Додано: Нед 20 чер, 2021 21:21
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|