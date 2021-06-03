Лише 10,5% українців переконані, що мають рівні шанси на справедливість у суді незалежно від свого статусу чи фінансів.
Дивися повний текст 80% українців впевнені, що програють судову справу багатшій людині (опитування).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 чер, 2021 18:21
80% українців впевнені, що програють судову справу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 80% українців впевнені, що програють судову справу багатшій людині (опитування).
Додано: Нед 20 чер, 2021 18:39
И что это меняет?
Если богатый может откупиться, стоит потаскать его по судам, а лучше всего найти его врагов и он поможет наказать)
Додано: Нед 20 чер, 2021 21:21
Додано: Пон 21 чер, 2021 07:28
просто 10.5% опрошенных сами считают себя богатыми или являются таковыми )
Додано: Пон 21 чер, 2021 07:40
Re: 80% українців впевнені, що програють судову справу...
Эти же 80% охотно воспользуются услгами кума порешать свои вопросы.
Просто в данном случае кум оппонента более весомый.
Додано: Пон 21 чер, 2021 13:32
Так, пострадянські суди на 100 % корумповані. Дійсно, виграти можна лише дрібні справи. Все що має фінансову вагу - лише через взятки. А виграє той, хто більше дає.
|