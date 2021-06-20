Кабмін схвалив і передав до ВР законопроєкт, яким пропонують монетизувати пільги на проїзд.
Дивися повний текст Пільги на проїзд хочуть замінити грошовими виплатами: кого може стосуватися монетизація.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 07:38
Пільги на проїзд хочуть замінити грошовими виплатами:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пільги на проїзд хочуть замінити грошовими виплатами: кого може стосуватися монетизація.
Додано: Пон 21 чер, 2021 07:41
Та цэ просто празднiк какой-то. Компэнсацiя за почерговэ установленная тэлэфону i позавчерговэ користиваня послугами завязку, наверноэ э дуже великi очередi к таксофонам укртэлэкому.
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