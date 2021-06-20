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Пільги на проїзд хочуть
замінити грошовими виплатами:...

Пільги на проїзд хочуть замінити грошовими виплатами:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 07:38

Пільги на проїзд хочуть замінити грошовими виплатами:...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін схвалив і передав до ВР законопроєкт, яким пропонують монетизувати пільги на проїзд.

Дивися повний текст Пільги на проїзд хочуть замінити грошовими виплатами: кого може стосуватися монетизація.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 07:38

А пенсионеры?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 07:41

Та цэ просто празднiк какой-то. Компэнсацiя за почерговэ установленная тэлэфону i позавчерговэ користиваня послугами завязку, наверноэ э дуже великi очередi к таксофонам укртэлэкому.
yegres
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 07:48

  sena_2008atp написав:А пенсионеры?


Пенсионерам давно пора уже отменить бесплатный проезд. Никогда не понимал, в чем уникальность именно проезда, что он должен быть бесплатным для 10 миллионов человек. Не еда, без которой нельзя прожить, не коммуналка, а именно проезд, так ещё и в частном транспорте. Это чистый рудимент совка.
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:35

  sena_2008atp написав:А пенсионеры?

Союзного значения....
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:12

Ага попробуй пенсам обьяснить что бесплатного ничего нет. неплохо так коммунизм выдресеровал свой пипл - пенсия в 3000 норм. Остсутсвие беспл проезда - геноцыд)))
l4567
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:46

  yevgenmuza написав:
  sena_2008atp написав:А пенсионеры?


Пенсионерам давно пора уже отменить бесплатный проезд. Никогда не понимал, в чем уникальность именно проезда, что он должен быть бесплатным для 10 миллионов человек. Не еда, без которой нельзя прожить, не коммуналка, а именно проезд, так ещё и в частном транспорте. Это чистый рудимент совка.

В совке все пенсионеры за проезд платили. У них пенсия была достойная.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 10:34

  p_a_l написав:
  yevgenmuza написав:
  sena_2008atp написав:А пенсионеры?


Пенсионерам давно пора уже отменить бесплатный проезд. Никогда не понимал, в чем уникальность именно проезда, что он должен быть бесплатным для 10 миллионов человек. Не еда, без которой нельзя прожить, не коммуналка, а именно проезд, так ещё и в частном транспорте. Это чистый рудимент совка.

В совке все пенсионеры за проезд платили. У них пенсия была достойная.

Достойная пенсия была не у всех, но за проезд платили практически все, кроме солдат и милиционеров.
Сейчас ту же х.йню пытаются протолкнуть с реимбурсацией. Когда это лекарства были бесплатными? Поддержка отечественной фарм-мафии за счёт бюджета?
Продавать надо больше, чтобы пенсии поднять, но ЕС оказался не резиновым.
Д.Б.
astatempo
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