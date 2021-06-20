Кабмін схвалив і передав до ВР законопроєкт, яким пропонують монетизувати пільги на проїзд.
Дивися повний текст Пільги на проїзд хочуть замінити грошовими виплатами: кого може стосуватися монетизація.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 07:38
Пільги на проїзд хочуть замінити грошовими виплатами:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пільги на проїзд хочуть замінити грошовими виплатами: кого може стосуватися монетизація.
Додано: Пон 21 чер, 2021 07:41
Та цэ просто празднiк какой-то. Компэнсацiя за почерговэ установленная тэлэфону i позавчерговэ користиваня послугами завязку, наверноэ э дуже великi очередi к таксофонам укртэлэкому.
Додано: Пон 21 чер, 2021 07:48
Пенсионерам давно пора уже отменить бесплатный проезд. Никогда не понимал, в чем уникальность именно проезда, что он должен быть бесплатным для 10 миллионов человек. Не еда, без которой нельзя прожить, не коммуналка, а именно проезд, так ещё и в частном транспорте. Это чистый рудимент совка.
Додано: Пон 21 чер, 2021 09:12
Ага попробуй пенсам обьяснить что бесплатного ничего нет. неплохо так коммунизм выдресеровал свой пипл - пенсия в 3000 норм. Остсутсвие беспл проезда - геноцыд)))
Додано: Пон 21 чер, 2021 09:46
В совке все пенсионеры за проезд платили. У них пенсия была достойная.
Додано: Пон 21 чер, 2021 10:34
Достойная пенсия была не у всех, но за проезд платили практически все, кроме солдат и милиционеров.
Сейчас ту же х.йню пытаются протолкнуть с реимбурсацией. Когда это лекарства были бесплатными? Поддержка отечественной фарм-мафии за счёт бюджета?
Продавать надо больше, чтобы пенсии поднять, но ЕС оказался не резиновым.
Д.Б.
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