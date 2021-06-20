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Пільги на проїзд хочуть замінити грошовими виплатами:...
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Додано: Пон 21 чер, 2021 07:38
Пропонуємо до обговорення:
Кабмін схвалив і передав до ВР законопроєкт, яким пропонують монетизувати пільги на проїзд.
Дивися повний текст Пільги на проїзд хочуть замінити грошовими виплатами: кого може стосуватися монетизація
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R2
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Додано: Пон 21 чер, 2021 07:38
А пенсионеры?
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sena_2008atp
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Додано: Пон 21 чер, 2021 07:41
Та цэ просто празднiк какой-то. Компэнсацiя за почерговэ установленная тэлэфону i позавчерговэ користиваня послугами завязку, наверноэ э дуже великi очередi к таксофонам укртэлэкому.
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yegres
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Додано: Пон 21 чер, 2021 07:48
sena_2008atp написав:
А пенсионеры?
Пенсионерам давно пора уже отменить бесплатный проезд. Никогда не понимал, в чем уникальность именно проезда, что он должен быть бесплатным для 10 миллионов человек. Не еда, без которой нельзя прожить, не коммуналка, а именно проезд, так ещё и в частном транспорте. Это чистый рудимент совка.
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yevgenmuza
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:35
sena_2008atp написав:
А пенсионеры?
Союзного значения....
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Investor_K
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Додано: Пон 21 чер, 2021 09:12
Ага попробуй пенсам обьяснить что бесплатного ничего нет. неплохо так коммунизм выдресеровал свой пипл - пенсия в 3000 норм. Остсутсвие беспл проезда - геноцыд)))
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l4567
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Додано: Пон 21 чер, 2021 09:46
yevgenmuza написав: sena_2008atp написав:
А пенсионеры?
Пенсионерам давно пора уже отменить бесплатный проезд. Никогда не понимал, в чем уникальность именно проезда, что он должен быть бесплатным для 10 миллионов человек. Не еда, без которой нельзя прожить, не коммуналка, а именно проезд, так ещё и в частном транспорте. Это чистый рудимент совка.
В совке все пенсионеры за проезд платили. У них пенсия была достойная.
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p_a_l
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Додано: Пон 21 чер, 2021 11:50
l4567 написав:
Ага попробуй пенсам обьяснить
те политики что отменят бесплатный проезд пенсам могут попрощаться с ВР и прочими плюшками)). 10 миллионов голосов ВСЕГДА будет ПРОТИВ.. в не зависимости от полит ориентации..
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Джон
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Додано: Пон 21 чер, 2021 12:33
В Албании проезд в общ. транспорте прибл.1 бакс. Льгот нет. Страна такая же бедная, как и Украина.
Никто не возмущается, общ. транспорт ходит очень редко, но не переполненный, как у нас.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 15:26
p_a_l написав: yevgenmuza написав: sena_2008atp написав:
А пенсионеры?
Пенсионерам давно пора уже отменить бесплатный проезд. Никогда не понимал, в чем уникальность именно проезда, что он должен быть бесплатным для 10 миллионов человек. Не еда, без которой нельзя прожить, не коммуналка, а именно проезд, так ещё и в частном транспорте. Это чистый рудимент совка.
В совке все пенсионеры за проезд платили. У них пенсия была достойная.
ахаха, на счет пенсии точно насмешил
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Ромасик
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