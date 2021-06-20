Пільги на проїзд хочуть замінити грошовими виплатами:...

Додано: Пон 21 чер, 2021 15:50

Ромасик в целом - почему нет? Отменяем 22% ЕСВ, другие поборы, 1% с продажи квартиры, с машин, с телефонной связи, а так же отменяем содержание аппарата ПФ, автопарков, любовниц. Вводим добровольную прямую солидарную систему, которая работает без посредников, а именно, дети содержат своих родителей ровно на ту сумму, на которую заслужили, эту сумму дети определят самостоятельно. У кого нет детей, тот и претендовать не может на пенсию, т.к. солидарная система предусматривает выплаты последующих предыдущим + человек без детей изрядно сэкономил на их содержании, а потому мог вполне себе пару квартир прикупить. Теперь дальше. Помимо добровольной солидарной системы вводится добровольная накопительная система. Принцип ее такой же: сам накапливаешь сколько хочешь и как хочешь. Что накопил, то на старости и получишь. Я считаю, очень справедливо. Для особенно малоимущих, чтобы с голоду не померли и бунтов не было, небольшую подачку можно оставить, да и то на переходной период для 50+



P.S. Но вас, конечно, такое не устраивает, вы хотите, чтобы государство о вас "заботилось". А оно позаботится, не переживайте. Будете платить принудительно все те же бабки, которые могли откладывать сами, при этом, и дальше получать недопенсию, зато чинушы довольные будут жить припеваючи и кататься на мерседесах и жить на госдачах.