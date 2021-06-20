Пільги на проїзд хочуть замінити грошовими виплатами:...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 15:28

  yevgenmuza написав:
  sena_2008atp написав:А пенсионеры?


Пенсионерам давно пора уже отменить бесплатный проезд. Никогда не понимал, в чем уникальность именно проезда, что он должен быть бесплатным для 10 миллионов человек. Не еда, без которой нельзя прожить, не коммуналка, а именно проезд, так ещё и в частном транспорте. Это чистый рудимент совка.

еще пенсию отменить :idea:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 15:50

Ромасик в целом - почему нет? Отменяем 22% ЕСВ, другие поборы, 1% с продажи квартиры, с машин, с телефонной связи, а так же отменяем содержание аппарата ПФ, автопарков, любовниц. Вводим добровольную прямую солидарную систему, которая работает без посредников, а именно, дети содержат своих родителей ровно на ту сумму, на которую заслужили, эту сумму дети определят самостоятельно. У кого нет детей, тот и претендовать не может на пенсию, т.к. солидарная система предусматривает выплаты последующих предыдущим + человек без детей изрядно сэкономил на их содержании, а потому мог вполне себе пару квартир прикупить. Теперь дальше. Помимо добровольной солидарной системы вводится добровольная накопительная система. Принцип ее такой же: сам накапливаешь сколько хочешь и как хочешь. Что накопил, то на старости и получишь. Я считаю, очень справедливо. Для особенно малоимущих, чтобы с голоду не померли и бунтов не было, небольшую подачку можно оставить, да и то на переходной период для 50+

P.S. Но вас, конечно, такое не устраивает, вы хотите, чтобы государство о вас "заботилось". А оно позаботится, не переживайте. Будете платить принудительно все те же бабки, которые могли откладывать сами, при этом, и дальше получать недопенсию, зато чинушы довольные будут жить припеваючи и кататься на мерседесах и жить на госдачах.
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 15:39

  yevgenmuza написав:P.S. Но вас, конечно, такое не устраивает, вы хотите, чтобы государство о вас "заботилось". А оно позаботится, не переживайте. Будете платить принудительно все те же бабки, которые могли откладывать сами, при этом, и дальше получать недопенсию, зато чинушы довольные будут жить припеваючи и кататься на мерседесах и жить на госдачах.

А сейчас не так? :)
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 20:17

  yevgenmuza написав:P.S. Но вас, конечно, такое не устраивает, вы хотите, чтобы государство о вас "заботилось". А оно позаботится, не переживайте. Будете платить принудительно все те же бабки, которые могли откладывать сами, при этом, и дальше получать недопенсию, зато чинушы довольные будут жить припеваючи и кататься на мерседесах и жить на госдачах.

с чего вы взяли, что меня что-то не устраивает? Есть разные подходы к формированию пенсионной системы. Вы предлагаете дикий капитализм. А есть социализм.
Ромасик
 
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