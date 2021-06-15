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В Африці знайшли алмаз, який
може бути третім найбільшим...

В Африці знайшли алмаз, який може бути третім найбільшим...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:22

В Африці знайшли алмаз, який може бути третім найбільшим...

Пропонуємо до обговорення:
У Ботсвані показали алмаз, який попередньо вважається третім найбільшим у світі серед коли-небудь знайдених.

Дивися повний текст В Африці знайшли алмаз, який може бути третім найбільшим у світі.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:23

ну вот, 1000 карат - и второй в мире, а Кулинан? а Кулинан никто целым не видел, раскололся-с пока везли, ага...
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:34

От новости не холодно и не жарко
Investor_K
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