У Ботсвані показали алмаз, який попередньо вважається третім найбільшим у світі серед коли-небудь знайдених.
Дивися повний текст В Африці знайшли алмаз, який може бути третім найбільшим у світі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 чер, 2021 08:22
В Африці знайшли алмаз, який може бути третім найбільшим...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Африці знайшли алмаз, який може бути третім найбільшим у світі.
Додано: Пон 21 чер, 2021 08:23
ну вот, 1000 карат - и второй в мире, а Кулинан? а Кулинан никто целым не видел, раскололся-с пока везли, ага...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|