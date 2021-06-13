Компанія Google показала фотографії свого першого роздрібного магазину напередодні його відкриття 17 червня в районі Челсі в Нью-Йорку.
Дивися повний текст Google відкрила свій перший офлайн-магазин (фото, відео).
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Додано: Пон 21 чер, 2021 09:11
Google відкрила свій перший офлайн-магазин (фото, відео)
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Дивися повний текст Google відкрила свій перший офлайн-магазин (фото, відео).
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