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Google відкрила свій перший
офлайн-магазин (фото, відео)

Google відкрила свій перший офлайн-магазин (фото, відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:11

Google відкрила свій перший офлайн-магазин (фото, відео)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Google показала фотографії свого першого роздрібного магазину напередодні його відкриття 17 червня в районі Челсі в Нью-Йорку.

Дивися повний текст Google відкрила свій перший офлайн-магазин (фото, відео).
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