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Ще одне онлайн-казино в
Україні отримало ліцензію

Ще одне онлайн-казино в Україні отримало ліцензію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:12

Ще одне онлайн-казино в Україні отримало ліцензію

Пропонуємо до обговорення:
21 квітня було прийнято рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет ТОВ "Альфагейм".

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