Більшість українців практично не витрачають гроші на відпочинок і подорожі.
Дивися повний текст Скільки українці витрачають на відпочинок у порівнянні з жителями Заходу.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 09:23
Скільки українці витрачають на відпочинок у порівнянні з...
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Дивися повний текст Скільки українці витрачають на відпочинок у порівнянні з жителями Заходу.
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