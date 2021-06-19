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Скільки українці витрачають на
відпочинок у порівнянні з...

Скільки українці витрачають на відпочинок у порівнянні з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:23

Скільки українці витрачають на відпочинок у порівнянні з...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість українців практично не витрачають гроші на відпочинок і подорожі.

Дивися повний текст Скільки українці витрачають на відпочинок у порівнянні з жителями Заходу.
R2
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