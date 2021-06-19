RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Польщі продукти вдвічі
дешевші, ніж в Україні, а...

У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:39

У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві ціни на продукти на 60-100% вищі, ніж у столиці Польщі Варшаві.

Дивися повний текст У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а середня зарплата втричі вища — ЗМІ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94166
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:39

Интересно. Как эту инфу сюда пропустили?
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3656
З нами з: 15.02.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:54

Дешевше буде?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6638
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 584 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 10:20

Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7547
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1404 раз.
Подякували: 2009 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 10:26

  vitaliian написав:Зображення

Откуда такие дешевые? Я на центральном базаре вчера видел минимум 15 грн за огурцы. В Польше дороже, тут за около 20 грн https://www.biedronka.pl/pl/press,id,h9 ... a-od-21-06
Зато кавун в Польше 10,5 грн, а у нас видел пока только за 35 грн.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4969
З нами з: 19.09.10
Подякував: 836 раз.
Подякували: 1090 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 11:16

В Польше (в Бедронках, Жабках и прочих АТБ) можно найти продукты дешевле, но их есть нельзя! Сравнивайте продукты на рынках, ох..еете!
И вообще, где пометка "на правах рекламы"?
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 362
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 11:23

Намайданили
6333280
Аватар користувача
 
Повідомлень: 186
З нами з: 24.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 11:47

Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...

  astatempo написав:продукты дешевле, но их есть нельзя!
.. не может быть)).. неужели у них нет сертефиката от роскомнадзора? )) ..
Джон
 
Повідомлень: 1829
З нами з: 16.03.17
Подякував: 68 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ще одне онлайн-казино в Україні отримало ліцензію
R2 » Пон 21 чер, 2021 09:12
0 33
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 чер, 2021 09:12
R2
В Україні хочуть ввести податок на частину квартир: як...
R2 » Нед 20 чер, 2021 15:24
8 743
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 чер, 2021 22:34
vitaliy_berdinskikh
Ліси в Україні: скільки грошей витрачали на відновлення...
R2 » Суб 19 чер, 2021 21:30
5 362
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 чер, 2021 22:12
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1002)
21.06.2021 13:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.