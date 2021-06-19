У Києві ціни на продукти на 60-100% вищі, ніж у столиці Польщі Варшаві.
Дивися повний текст У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а середня зарплата втричі вища — ЗМІ.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 09:39
У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а середня зарплата втричі вища — ЗМІ.
Додано: Пон 21 чер, 2021 10:20
Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...
Додано: Пон 21 чер, 2021 10:26
Откуда такие дешевые? Я на центральном базаре вчера видел минимум 15 грн за огурцы. В Польше дороже, тут за около 20 грн
Зато кавун в Польше 10,5 грн, а у нас видел пока только за 35 грн.
Додано: Пон 21 чер, 2021 11:16
В Польше (в Бедронках, Жабках и прочих АТБ) можно найти продукты дешевле, но их есть нельзя! Сравнивайте продукты на рынках, ох..еете!
И вообще, где пометка "на правах рекламы"?
Додано: Пон 21 чер, 2021 11:47
Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...
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