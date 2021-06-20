О как! Наверное стоит перебираться в Варшаву. А то что-то в Кракове помидоров по 3 злотых не видать.
Журналисты такие журналисты! Да попросили бы кого-то чек с Бедры скинуть хоть.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 чер, 2021 00:24
Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...
О как! Наверное стоит перебираться в Варшаву. А то что-то в Кракове помидоров по 3 злотых не видать.
Журналисты такие журналисты! Да попросили бы кого-то чек с Бедры скинуть хоть.
Зараз переглядають цей форум: _hunter, vitaliy_berdinskikh і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|