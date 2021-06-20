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У Польщі продукти вдвічі
дешевші, ніж в Україні, а...

У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 00:24

Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...

О как! Наверное стоит перебираться в Варшаву. А то что-то в Кракове помидоров по 3 злотых не видать.
Журналисты такие журналисты! Да попросили бы кого-то чек с Бедры скинуть хоть.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 08:49

Вигадки. Навіть ліньки перераховувати конкретні помилки, забагато їх
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