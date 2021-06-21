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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:28
Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...
Повторю краткое содержание зацензурированного комментария показывающего откровенную ложь в заголовке и тексте новости:
вчерашние цены в супермарткетах Харькова: огурцы не 23, а от 12 до 15 гривен за килограм
вчерашние цены на Алегро (да, выборка маленькая, тем не менее это реальные цены): огурцы не 14,9, а от 28 до 40 гривен за килограм по курсу 7,3 гривны за 1 злотый
Даже если огурцы по 14,9 в Польше существуют то это всего лишь примерный паритет цен как и дожно быть в современном глобализованном мире с товарами цена которые не отягощена акцизами или ещё какой-то налоговой фигней.
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