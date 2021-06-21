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У Польщі продукти вдвічі
дешевші, ніж в Україні, а...

У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 08:49

Вигадки. Навіть ліньки перераховувати конкретні помилки, забагато їх
espanol
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:28

Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...

Повторю краткое содержание зацензурированного комментария показывающего откровенную ложь в заголовке и тексте новости:

вчерашние цены в супермарткетах Харькова: огурцы не 23, а от 12 до 15 гривен за килограм

вчерашние цены на Алегро (да, выборка маленькая, тем не менее это реальные цены): огурцы не 14,9, а от 28 до 40 гривен за килограм по курсу 7,3 гривны за 1 злотый

Даже если огурцы по 14,9 в Польше существуют то это всего лишь примерный паритет цен как и дожно быть в современном глобализованном мире с товарами цена которые не отягощена акцизами или ещё какой-то налоговой фигней.
vitaliy_berdinskikh
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