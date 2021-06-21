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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 15:28
Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...
Повторю краткое содержание зацензурированного комментария показывающего откровенную ложь в заголовке и тексте новости:
вчерашние цены в супермарткетах Харькова: огурцы не 23, а от 12 до 15 гривен за килограм
вчерашние цены на Алегро (да, выборка маленькая, тем не менее это реальные цены): огурцы не 14,9, а от 28 до 40 гривен за килограм по курсу 7,3 гривны за 1 злотый
Даже если огурцы по 14,9 в Польше существуют то это всего лишь примерный паритет цен как и дожно быть в современном глобализованном мире с товарами цена которые не отягощена акцизами или ещё какой-то налоговой фигней.
Додано: Чет 24 чер, 2021 19:08
Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...
Кажется нашел я магазин который посещает автор статьи: это (барабанная дробь) Spar - видел вчера в нём огурцы по 26 гривен, упакованные по два штуки в коробочки затянутые плёнкой.
Додано: Чет 24 чер, 2021 19:11
Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...
А давайте так - нехай ціни, навіть, 1 до 1го!
Але ж зарплати тут і там?
А пенсії?
Додано: Чет 24 чер, 2021 19:40
Как сказал один знаменитый финансист, украинцы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые продукты.
Додано: Чет 24 чер, 2021 20:02
Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...
Додано: Чет 24 чер, 2021 20:09
Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...
прежде всего дотации, на 2м месте конкуренция и на 3м система налогообложения. В сумме получаем уравнение "чем выше эффективность, тем ниже ценник". Странно что у кого то это вызывает удивление.
Не всё определяется одним размером зарплаты. Точнее связь есть но она нелинейная. Низкая эффективность экономики => низкие зарплаты => высокие затраты на преодоление препятствий => на выходе высокая цена продукта.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 24 чер, 2021 20:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 24 чер, 2021 20:12
Огурцы в Польше тоже выращивают, чай не Норвегия.
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