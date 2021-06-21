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У Польщі продукти вдвічі
дешевші, ніж в Україні, а...

У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 08:49

Вигадки. Навіть ліньки перераховувати конкретні помилки, забагато їх
espanol
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 15:28

Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...

Повторю краткое содержание зацензурированного комментария показывающего откровенную ложь в заголовке и тексте новости:

вчерашние цены в супермарткетах Харькова: огурцы не 23, а от 12 до 15 гривен за килограм

вчерашние цены на Алегро (да, выборка маленькая, тем не менее это реальные цены): огурцы не 14,9, а от 28 до 40 гривен за килограм по курсу 7,3 гривны за 1 злотый

Даже если огурцы по 14,9 в Польше существуют то это всего лишь примерный паритет цен как и дожно быть в современном глобализованном мире с товарами цена которые не отягощена акцизами или ещё какой-то налоговой фигней.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:08

Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...

огірки у Варшаві коштують 14,9 грн, а в Києві – 23 грн за кг;


Кажется нашел я магазин который посещает автор статьи: это (барабанная дробь) Spar - видел вчера в нём огурцы по 26 гривен, упакованные по два штуки в коробочки затянутые плёнкой. :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:11

Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...

А давайте так - нехай ціни, навіть, 1 до 1го!
Але ж зарплати тут і там?
А пенсії?
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:12

  Успіх написав:Але ж зарплати тут і там?
А пенсії?

И что? Какой вывод?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:40

Как сказал один знаменитый финансист, украинцы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые продукты.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 20:02

Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...

  vitaliy_berdinskikh написав:вчерашние цены в супермарткетах Харькова: огурцы не 23, а от 12 до 15 гривен за килограм

Мне другое непонятно, огурцы - это же украинская тема, степи итд. Сравнение так-себе. Это как сравнивать цены на банан в Эквадоре и Украине.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 20:09

Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...

  BIGor написав:Мне другое непонятно, огурцы - это же украинская тема, степи итд.
прежде всего дотации, на 2м месте конкуренция и на 3м система налогообложения. В сумме получаем уравнение "чем выше эффективность, тем ниже ценник". Странно что у кого то это вызывает удивление.

Не всё определяется одним размером зарплаты. Точнее связь есть но она нелинейная. Низкая эффективность экономики => низкие зарплаты => высокие затраты на преодоление препятствий => на выходе высокая цена продукта.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 24 чер, 2021 20:13, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 20:12

  BIGor написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:вчерашние цены в супермарткетах Харькова: огурцы не 23, а от 12 до 15 гривен за килограм

Мне другое непонятно, огурцы - это же украинская тема, степи итд. Сравнение так-себе. Это как сравнивать цены на банан в Эквадоре и Украине.

Огурцы в Польше тоже выращивают, чай не Норвегия.
https://ua.jooble.org/desc/1305884762028999870
vitaliy_berdinskikh
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