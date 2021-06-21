RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Польщі продукти вдвічі
дешевші, ніж в Україні, а...

У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:53

  BIGor написав:Все таки если сравнить Херсонский огуречный край - какое есть степное воеводство в Польше с таким климатом?

Допустим что Херсонский огуречный край наполнив наши прилавки отправил огурцы и в Польшу. Почему они должны стоит там существенно дороже? Ну кроме как "потому что поляки нас не любят".

До какой-нибудь Волыни везти огурцы ничуть не дольше чем до Польши, возможно даже наоборот в Польшу довезти проще поскольку можно и самолётом закинуть, и транспортная инфраструктура в Польше на хорошем уровне. В отличии от Украины.

Ну или это опять наша любимая тема "продавайте украинцам по себестоимости", как это часто бывает в темах обсуждения цены газа? Да не обязан Херсконский край продавать украинцам огурцы дешево - это такой же бизнес как любой другой. И цены на огурцы, слава богу, уже не устанавливает партия: каждый бизнес сам решает по чём ему продавать урожай.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4564
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1033 раз.
Подякували: 616 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні побільшало безробітних
R2 » П'ят 25 чер, 2021 08:28
2 53
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 09:32
grigory_ustimenko
Промвиробництво в Україні демонструє зростання на тлі...
R2 » П'ят 25 чер, 2021 08:34
1 38
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 чер, 2021 08:34
ztbbig
В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»... 1, 2, 3
R2 » Пон 21 чер, 2021 19:57
24 1571
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 чер, 2021 21:09
candle645

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.