У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...
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BIGor написав:Все таки если сравнить Херсонский огуречный край - какое есть степное воеводство в Польше с таким климатом?
Допустим что Херсонский огуречный край наполнив наши прилавки отправил огурцы и в Польшу. Почему они должны стоит там существенно дороже? Ну кроме как "потому что поляки нас не любят".
До какой-нибудь Волыни везти огурцы ничуть не дольше чем до Польши, возможно даже наоборот в Польшу довезти проще поскольку можно и самолётом закинуть, и транспортная инфраструктура в Польше на хорошем уровне. В отличии от Украины.
Ну или это опять наша любимая тема "продавайте украинцам по себестоимости", как это часто бывает в темах обсуждения цены газа? Да не обязан Херсконский край продавать украинцам огурцы дешево - это такой же бизнес как любой другой. И цены на огурцы, слава богу, уже не устанавливает партия: каждый бизнес сам решает по чём ему продавать урожай.
vitaliy_berdinskikh написав:До какой-нибудь Волыни везти огурцы ничуть не дольше чем до Польши, возможно даже наоборот в Польшу довезти проще поскольку можно и самолётом закинуть, и транспортная инфраструктура в Польше на хорошем уровне. В отличии от Украины.
О растаможке Вы наверное слышали? ЗП тоже выше в Польше. Аренда тоже выше. Да и налоги в Польше платят многие. У нас же очень многое прямо с авто продают... Прямо на улице. Вижу херсонские номера.