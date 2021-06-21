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У Польщі продукти вдвічі
дешевші, ніж в Україні, а...

У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:53

  BIGor написав:Все таки если сравнить Херсонский огуречный край - какое есть степное воеводство в Польше с таким климатом?

Допустим что Херсонский огуречный край наполнив наши прилавки отправил огурцы и в Польшу. Почему они должны стоит там существенно дороже? Ну кроме как "потому что поляки нас не любят".

До какой-нибудь Волыни везти огурцы ничуть не дольше чем до Польши, возможно даже наоборот в Польшу довезти проще поскольку можно и самолётом закинуть, и транспортная инфраструктура в Польше на хорошем уровне. В отличии от Украины.

Ну или это опять наша любимая тема "продавайте украинцам по себестоимости", как это часто бывает в темах обсуждения цены газа? Да не обязан Херсконский край продавать украинцам огурцы дешево - это такой же бизнес как любой другой. И цены на огурцы, слава богу, уже не устанавливает партия: каждый бизнес сам решает по чём ему продавать урожай.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:38

  BIGor написав:Мне другое непонятно, огурцы - это же украинская тема, степи итд. Сравнение так-себе. Это как сравнивать цены на банан в Эквадоре и Украине.

Огурцы в Польше могут быть из разных стран. Как-то раз в Бедре видел даже украинские. Зимой овощи в основном из Греции, Италии, Испании продают, где может быть и +20 в январе.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:06

Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...

Вот, сегодняшнее, правда почему-то в этом магазине 15,9, а не 12,9 как в том в который заходил в середине недели.
https://x0.at/kbCW.jpg

Жаль что не существует механизма банить брехунов-журна*листов так как банят читателей на форуме.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:10

Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...

  vitaliy_berdinskikh написав:До какой-нибудь Волыни везти огурцы ничуть не дольше чем до Польши, возможно даже наоборот в Польшу довезти проще поскольку можно и самолётом закинуть, и транспортная инфраструктура в Польше на хорошем уровне. В отличии от Украины.

О растаможке Вы наверное слышали? ЗП тоже выше в Польше. Аренда тоже выше. Да и налоги в Польше платят многие. У нас же очень многое прямо с авто продают... Прямо на улице. Вижу херсонские номера.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:19

Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...

  BIGor написав:Прямо на улице. Вижу херсонские номера.

Ну так подойди и спроси почему не платя налоги кулацкая морда продаёт огурцы по ценам сравнимым с польскими. :mrgreen:

Докол!!11 и всё такое.
vitaliy_berdinskikh
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