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У Польщі продукти вдвічі
дешевші, ніж в Україні, а...

У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:53

  BIGor написав:Все таки если сравнить Херсонский огуречный край - какое есть степное воеводство в Польше с таким климатом?

Допустим что Херсонский огуречный край наполнив наши прилавки отправил огурцы и в Польшу. Почему они должны стоит там существенно дороже? Ну кроме как "потому что поляки нас не любят".

До какой-нибудь Волыни везти огурцы ничуть не дольше чем до Польши, возможно даже наоборот в Польшу довезти проще поскольку можно и самолётом закинуть, и транспортная инфраструктура в Польше на хорошем уровне. В отличии от Украины.

Ну или это опять наша любимая тема "продавайте украинцам по себестоимости", как это часто бывает в темах обсуждения цены газа? Да не обязан Херсконский край продавать украинцам огурцы дешево - это такой же бизнес как любой другой. И цены на огурцы, слава богу, уже не устанавливает партия: каждый бизнес сам решает по чём ему продавать урожай.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 11:38

  BIGor написав:Мне другое непонятно, огурцы - это же украинская тема, степи итд. Сравнение так-себе. Это как сравнивать цены на банан в Эквадоре и Украине.

Огурцы в Польше могут быть из разных стран. Как-то раз в Бедре видел даже украинские. Зимой овощи в основном из Греции, Италии, Испании продают, где может быть и +20 в январе.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:06

Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...

Вот, сегодняшнее, правда почему-то в этом магазине 15,9, а не 12,9 как в том в который заходил в середине недели.
https://x0.at/kbCW.jpg

Жаль что не существует механизма банить брехунов-журна*листов так как банят читателей на форуме.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:10

Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...

  vitaliy_berdinskikh написав:До какой-нибудь Волыни везти огурцы ничуть не дольше чем до Польши, возможно даже наоборот в Польшу довезти проще поскольку можно и самолётом закинуть, и транспортная инфраструктура в Польше на хорошем уровне. В отличии от Украины.

О растаможке Вы наверное слышали? ЗП тоже выше в Польше. Аренда тоже выше. Да и налоги в Польше платят многие. У нас же очень многое прямо с авто продают... Прямо на улице. Вижу херсонские номера.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 16:19

Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...

  BIGor написав:Прямо на улице. Вижу херсонские номера.

Ну так подойди и спроси почему не платя налоги кулацкая морда продаёт огурцы по ценам сравнимым с польскими. :mrgreen:

Докол!!11 и всё такое.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:40

  vitaliy_berdinskikh написав:
  BIGor написав:Прямо на улице. Вижу херсонские номера.

Ну так подойди и спроси почему не платя налоги кулацкая морда продаёт огурцы по ценам сравнимым с польскими. :mrgreen:

Докол!!11 и всё такое.

Подойдите сами. Или Вы отрицаете действительность? У нас в стране много что дешевле, так как многие работают вчерную.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:40

Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...

  BIGor написав:Или Вы отрицаете действительность?

Цены - это как раз действительность.

А хотеть в Украине низких цен потому что тут зарплаты ниже - это фантазии.

Если украинский огурец будет много дешевле польского то или поляки приедут и скупят его, или украинцы поедут в Польшу продавать дешевый украинский огурец потому что зачем им тут продавать дешево, если можно продать там дорого. Вот так и выравниваются цены на распространенные продукты которые можно транспортировать на большие рассрояния с относительно низкими затратами. Огурец не вакцина от Пфайзера. Можно конечно поставить высокие пошлны на вывоз, но это только перенаправит часть прибыли в бюджет государства, а не снизит цены на огурцы в Украине.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 27 чер, 2021 03:26

Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...

  Investor_K написав:Какой еще нах роскомнадзор?
да это я в адрес одного скрепоноса духовного тут так иронизирую который считает что польские продукты есть нельзя...
  vitaliy_berdinskikh написав:Огурец не вакцина от Пфайзера.
м да все же пытаться сравнить вакцину Pfizer и огурец... это многого стоит)) не каждый может себе позволить такой полет фантазии)..
...
Кстати сегодня огурцы по 7 грн покупал...
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 12:48

Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...

Немного реальных польских цен из недавних закупок:
- куриное филе 17,89 злотых/кг
- масло сливочное 200 гр. 5,99 злотых/шт (взял по акции за 3,33)
- сметана 18% 330 гр. 2,69 злотых/шт
- йогурт с фруктами 400 гр. 1,99 злотых/шт
- яйца L (напольная система) - 6,49 злотых/дес. (взял по акции за 4,33)
- клубника (спелая) 7,99 злотых/кг
- огурцы грунтовые 4,19 злотых/кг
- помидоры 3,99 злотых/кг (по акции, обычная цена примерно 5-6 злотых/кг)
- виноград темный 14,99 злотых/кг
- манго (спелый) 17,90 злотых/кг
- полубагет 0,89 злотых/шт
- арбуз 1,49 злотых/кг (по акции, обычная цена 3,50-5,50)

Курс какой там сейчас? 7,20-7,30 примерно?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:12

  vitaliy_berdinskikh написав:..
Если украинский огурец будет много дешевле польского то или поляки приедут и скупят его, или украинцы поедут в Польшу продавать дешевый украинский огурец потому что зачем им тут продавать дешево, если можно продать там дорого. ..

как раз когда речь идет о экспорте продуктов, не все так однозначно. Еда имеет свойство быстро портиться; затраты на логистику, пошлины, экспортные/санитарные разрешения могут не покрыть потенциальную прибыль. Конкретно в случае огурцов, Европа не принимает "крученные" огурцы, только цилиндрической формы, сами поляки жаловались мне. :))
Эффект масштаба может заметно сгладить разницу, ну так это для гигантов каких-то, а мелкие/средние хозяйства вполне могут обойтись местным рынком, пусть и с меньшей прибылью.
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