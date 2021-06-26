У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...

Додано: П'ят 25 чер, 2021 09:53

BIGor написав: Все таки если сравнить Херсонский огуречный край - какое есть степное воеводство в Польше с таким климатом? Все таки если сравнить Херсонский огуречный край - какое есть степное воеводство в Польше с таким климатом?

Допустим что Херсонский огуречный край наполнив наши прилавки отправил огурцы и в Польшу. Почему они должны стоит там существенно дороже? Ну кроме как "потому что поляки нас не любят".До какой-нибудь Волыни везти огурцы ничуть не дольше чем до Польши, возможно даже наоборот в Польшу довезти проще поскольку можно и самолётом закинуть, и транспортная инфраструктура в Польше на хорошем уровне. В отличии от Украины.Ну или это опять наша любимая тема "продавайте украинцам по себестоимости", как это часто бывает в темах обсуждения цены газа? Да не обязан Херсконский край продавать украинцам огурцы дешево - это такой же бизнес как любой другой. И цены на огурцы, слава богу, уже не устанавливает партия: каждый бизнес сам решает по чём ему продавать урожай.