Как говорится "что и требовалось доказать":
4,19 * 7,20 в харьковском Money24 = 30 гривен за кило.
Чуть упал в некоторых обменках, продажа была 7,35 на прошлой неделе. Посмотрел курс в волынской тезке - там 7,17 в Вишневе.
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Додано: Вів 29 чер, 2021 13:45
Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...
Как говорится "что и требовалось доказать":
4,19 * 7,20 в харьковском Money24 = 30 гривен за кило.
Чуть упал в некоторых обменках, продажа была 7,35 на прошлой неделе. Посмотрел курс в волынской тезке - там 7,17 в Вишневе.
Додано: Вів 29 чер, 2021 13:48
Re: У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...
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