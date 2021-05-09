Країни «Великої сімки» погодилась припинити нову державну підтримку вугільної енергетики до кінця 2021 року.
Дивися повний текст Країни «Великої сімки» зобов’язались припинити підтримку вугільної енергетики до кінця 2021 року.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 09:47
Країни «Великої сімки» зобов’язались припинити підтримку...
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Дивися повний текст Країни «Великої сімки» зобов’язались припинити підтримку вугільної енергетики до кінця 2021 року.
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