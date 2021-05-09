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Країни «Великої сімки» зобов’язались
припинити підтримку...

Країни «Великої сімки» зобов’язались припинити підтримку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:47

Країни «Великої сімки» зобов’язались припинити підтримку...

Пропонуємо до обговорення:
Країни «Великої сімки» погодилась припинити нову державну підтримку вугільної енергетики до кінця 2021 року.

Дивися повний текст Країни «Великої сімки» зобов’язались припинити підтримку вугільної енергетики до кінця 2021 року.
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А Китай не хоче приєднатись?
apyvovar
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