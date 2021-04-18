Аналітики Jon Peddie Research (JPR) в свіжому дослідженні оцінили вплив майнерів на сегмент дискретних відеокарт (add-in boards) в першому кварталі 2021 року.
Дивися повний текст Майнери скупили близько 25% відеокарт від загального обсягу ринку.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 10:48
Майнери скупили близько 25% відеокарт від загального...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Майнери скупили близько 25% відеокарт від загального обсягу ринку.
Додано: Пон 21 чер, 2021 10:49
Думается что цифра занижена, скорее всего больше чем с половины. Достаточно взглянуть на цены и практически полное отсутствие достойного бу.
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