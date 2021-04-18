RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Майнери скупили близько 25%
відеокарт від загального...

Майнери скупили близько 25% відеокарт від загального...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 10:48

Майнери скупили близько 25% відеокарт від загального...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики Jon Peddie Research (JPR) в свіжому дослідженні оцінили вплив майнерів на сегмент дискретних відеокарт (add-in boards) в першому кварталі 2021 року.

Дивися повний текст Майнери скупили близько 25% відеокарт від загального обсягу ринку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94166
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 10:49

Думается что цифра занижена, скорее всего больше чем с половины. Достаточно взглянуть на цены и практически полное отсутствие достойного бу.
rapyd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 64
З нами з: 02.06.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На дороги цьогоріч може бути спрямовано близько 132 млрд...
R2 » Вів 25 тра, 2021 16:06
2 438
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 тра, 2021 18:38
vitaliy_berdinskikh
Українці б'ють рекорди у продажу валюти: банки скупили...
R2 » Сер 12 тра, 2021 20:51
1 583
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 тра, 2021 11:10
danylo13matiychuk
Близько мільйона українців добровільно накопичують...
R2 » Нед 18 кві, 2021 09:29
5 677
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 кві, 2021 16:55
uaprofi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95532)
21.06.2021 12:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.