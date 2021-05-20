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Пріоритети заможних клієнтів банків змінилися в період...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 чер, 2021 13:32
Пропонуємо до обговорення:
За період пандемії заможні клієнти в Україні переглянули своє ставлення до private banking.
Дивися повний текст Пріоритети заможних клієнтів банків змінилися в період карантину
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Додано: Пон 21 чер, 2021 13:32
Бо напівсовкове обслуговування в Ексімі не затьмарює гарних тарифів
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