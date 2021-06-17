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«Нафтогаз» введе новий сезонний тарифний план для населення
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Додано: Пон 21 чер, 2021 19:41
Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз України" планує в липні презентувати новий сезонний тарифний план постачання газу для населення.
Дивися повний текст «Нафтогаз» введе новий сезонний тарифний план для населення
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Додано: Пон 21 чер, 2021 19:41
Таке ж знущаннячко з ринку, як і місячний тариф?
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