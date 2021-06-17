RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Нафтогаз» введе новий сезонний
тарифний план для населення

«Нафтогаз» введе новий сезонний тарифний план для населення
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 19:41

«Нафтогаз» введе новий сезонний тарифний план для населення

Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз України" планує в липні презентувати новий сезонний тарифний план постачання газу для населення.

Дивися повний текст «Нафтогаз» введе новий сезонний тарифний план для населення.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94168
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 19:41

Таке ж знущаннячко з ринку, як і місячний тариф?
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6532
З нами з: 04.06.09
Подякував: 791 раз.
Подякували: 808 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Нафтогаз» збільшив ціну на газ для населення на 50% на... 1, 2, 3, 4
R2 » Чет 17 чер, 2021 11:17
35 2922
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 чер, 2021 18:30
Shaman
Тарифи на електроенергію для населення незабаром змінять
R2 » П'ят 18 чер, 2021 10:49
8 609
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 чер, 2021 22:31
igorbuda52
Nissan представив новий хетчбек Note Aura (фото, відео)
R2 » Чет 17 чер, 2021 07:51
1 114
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 чер, 2021 07:51
Krovosisi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.