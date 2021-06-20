RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні може бути спровокована
нова хвиля «витоку»...

В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 19:57

В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...

Пропонуємо до обговорення:
Економісти та експерти, що аналізують події в країнах Східної Європи, звернули увагу на податкову реформу в Україні.

Дивися повний текст В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку» бізнесу і трудових мігрантів — дослідження.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94169
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 19:58

Новая волна ? Как по мне то просто непрекращающееся течение. В этой стране останутся тунеядцы, ленивые, пенсионеры и свора чиновников :) Можете тереть, но с нашими реформами я как бы не вижу другого исхода.
Igorten
 
Повідомлень: 4386
З нами з: 01.11.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1306 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні хочуть ввести податок на частину квартир: як... 1, 2
R2 » Нед 20 чер, 2021 15:24
10 1032
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 чер, 2021 18:26
vitaliy_berdinskikh
У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а...
R2 » Пон 21 чер, 2021 09:39
7 599
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 чер, 2021 16:07
Ukrainian
Ще одне онлайн-казино в Україні отримало ліцензію
R2 » Пон 21 чер, 2021 09:12
0 56
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 чер, 2021 09:12
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.