Економісти та експерти, що аналізують події в країнах Східної Європи, звернули увагу на податкову реформу в Україні.
Дивися повний текст В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку» бізнесу і трудових мігрантів — дослідження.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 19:57
В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...
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Дивися повний текст В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку» бізнесу і трудових мігрантів — дослідження.
Додано: Пон 21 чер, 2021 19:58
Новая волна ? Как по мне то просто непрекращающееся течение. В этой стране останутся тунеядцы, ленивые, пенсионеры и свора чиновников Можете тереть, но с нашими реформами я как бы не вижу другого исхода.
Додано: Пон 21 чер, 2021 20:58
А как же рента руды и налог на табак влияет на труд ? На ахметовких гоках максимум 5000 чел работают и половину руды идет на эксп. Сейчас руда стоит за 200 долл. при себестоимости 30 долл. Не трудно угадать с какой суммы ахметов решил платить налог)) просто можно посмотреть на кривой рог - вонь и срань а не город где все деньги идут мимо. Про пользу табака промолчу))
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