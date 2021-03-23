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В Україні може бути спровокована
нова хвиля «витоку»...

В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 19:57

В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...

Пропонуємо до обговорення:
Економісти та експерти, що аналізують події в країнах Східної Європи, звернули увагу на податкову реформу в Україні.

Дивися повний текст В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку» бізнесу і трудових мігрантів — дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 19:58

Новая волна ? Как по мне то просто непрекращающееся течение. В этой стране останутся тунеядцы, ленивые, пенсионеры и свора чиновников :) Можете тереть, но с нашими реформами я как бы не вижу другого исхода.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 20:58

А как же рента руды и налог на табак влияет на труд ? На ахметовких гоках максимум 5000 чел работают и половину руды идет на эксп. Сейчас руда стоит за 200 долл. при себестоимости 30 долл. Не трудно угадать с какой суммы ахметов решил платить налог)) просто можно посмотреть на кривой рог - вонь и срань а не город где все деньги идут мимо. Про пользу табака промолчу))
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 11:07

Re: В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...

К сожалению в статье упущено ещё три страны :
РФ
И
Беларусь.
Турция
И не "спровоковане", а тотальне - хочешь жить, и быть достойным Гражданином страны - беги.
Официальная сегрегация "Населения", не позволяет жить в этой стране.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 11:49

За Турцию товарищ правильно написал.
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