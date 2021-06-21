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В Україні може бути спровокована
нова хвиля «витоку»...

В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 19:57

В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...

Пропонуємо до обговорення:
Економісти та експерти, що аналізують події в країнах Східної Європи, звернули увагу на податкову реформу в Україні.

Дивися повний текст В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку» бізнесу і трудових мігрантів — дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 19:58

Новая волна ? Как по мне то просто непрекращающееся течение. В этой стране останутся тунеядцы, ленивые, пенсионеры и свора чиновников :) Можете тереть, но с нашими реформами я как бы не вижу другого исхода.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 20:58

А как же рента руды и налог на табак влияет на труд ? На ахметовких гоках максимум 5000 чел работают и половину руды идет на эксп. Сейчас руда стоит за 200 долл. при себестоимости 30 долл. Не трудно угадать с какой суммы ахметов решил платить налог)) просто можно посмотреть на кривой рог - вонь и срань а не город где все деньги идут мимо. Про пользу табака промолчу))
l4567
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 11:49

За Турцию товарищ правильно написал.
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:21

Сегодня 22.06. - годовщина.
Этих же процессов.

«Тот, кто не знает прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего, ни самого себя», - Вольтер

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» Ломоносов
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:49

Re: В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...

Годовнища будет 1.09. А сегодня как раз "годовшина" для тех кто не знает прошлого.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 18:37

Kudrjavuy и это началось не 22 июня 1941, а на два года раньше когда СССР вместе с Германией, по ранее заключенному договору, оккупировал часть Польши, потом Литву, Латвию, Эстонию и оттяпал кусок Румынии.

А люди, которые считают что для СССР война началась 22 июня 1941-го года - инстинно люди без памяти или просто легковерные жертвы российской пропаганды создающей культ Великой Отечественной.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 19:08

Re: В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...

  Kudrjavuy написав:А о том, что единственная страна принявшая беженцев была Канада.
Надо же. Очень интересно. Наверное приняло именно вот в эту дату
Сегодня 22.06. - годовщина.

Посмотрел в календарь Канады и не нашел там этой даты.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 20:22

  l4567 написав:А как же рента руды и налог на табак влияет на труд ? На ахметовких гоках максимум 5000 чел работают и половину руды идет на эксп. Сейчас руда стоит за 200 долл. при себестоимости 30 долл. Не трудно угадать с какой суммы ахметов решил платить налог)) просто можно посмотреть на кривой рог - вонь и срань а не город где все деньги идут мимо. Про пользу табака промолчу))


в 2015-2017 руда стоила всё те же $35. Зависит от точки цикла. Металлургия и добыча - циклические. То в зороте, то в г-не.
Dear_Sir
 
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