Економісти та експерти, що аналізують події в країнах Східної Європи, звернули увагу на податкову реформу в Україні.
Дивися повний текст В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку» бізнесу і трудових мігрантів — дослідження.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 19:57
В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку» бізнесу і трудових мігрантів — дослідження.
Додано: Пон 21 чер, 2021 19:58
Новая волна ? Как по мне то просто непрекращающееся течение. В этой стране останутся тунеядцы, ленивые, пенсионеры и свора чиновников Можете тереть, но с нашими реформами я как бы не вижу другого исхода.
Додано: Пон 21 чер, 2021 20:58
А как же рента руды и налог на табак влияет на труд ? На ахметовких гоках максимум 5000 чел работают и половину руды идет на эксп. Сейчас руда стоит за 200 долл. при себестоимости 30 долл. Не трудно угадать с какой суммы ахметов решил платить налог)) просто можно посмотреть на кривой рог - вонь и срань а не город где все деньги идут мимо. Про пользу табака промолчу))
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:21
Сегодня 22.06. - годовщина.
Этих же процессов.
«Тот, кто не знает прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего, ни самого себя», - Вольтер
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» Ломоносов
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:49
Re: В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...
Годовнища будет 1.09. А сегодня как раз "годовшина" для тех кто не знает прошлого.
Додано: Вів 22 чер, 2021 18:37
Kudrjavuy и это началось не 22 июня 1941, а на два года раньше когда СССР вместе с Германией, по ранее заключенному договору, оккупировал часть Польши, потом Литву, Латвию, Эстонию и оттяпал кусок Румынии.
А люди, которые считают что для СССР война началась 22 июня 1941-го года - инстинно люди без памяти или просто легковерные жертвы российской пропаганды создающей культ Великой Отечественной.
Додано: Вів 22 чер, 2021 19:08
Re: В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...
Додано: Вів 22 чер, 2021 20:22
в 2015-2017 руда стоила всё те же $35. Зависит от точки цикла. Металлургия и добыча - циклические. То в зороте, то в г-не.
Додано: Сер 23 чер, 2021 15:23
Re: В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...
Оккупировал Оттяпал
Странная у вас логика. И во времена СССР, и в незалежной Украине считается, что Украине вернули исконно украинские территории заселенные украинцами.
По вашей же логике, если оккупировал/оттяпал, то по аналогии с оккупированным Крымом, Украина должна добиваться возврата оккупированных/оттяпаных территорий их законным хозяевам - Польше и Румынии.
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