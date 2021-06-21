Где считается? Кем считается? Какими-то ватниками пишушими в амиреканский твитер?
Почему я должен за них отчитываться, оправдываться если это как не крути было оккупацией территорий других государств?
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Додано: Сер 23 чер, 2021 15:35
Re: В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...
Где считается? Кем считается? Какими-то ватниками пишушими в амиреканский твитер?
Почему я должен за них отчитываться, оправдываться если это как не крути было оккупацией территорий других государств?
Додано: Сер 23 чер, 2021 16:22
Ну, если вас забанили везде, кроме американского твиттера, помогу.
Аналогично эти события описываются и в соотв. разделах русскоязычной Википедии.
Т.е. первоначально, в обоих случаях, аннексия украинских земель проводилась соотв. Польшей (1920) и Румынией (1918).
Интересно, какой год, по вашему был раньше, 1939-й или 1918-й (1920-й) ?
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