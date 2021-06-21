RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні може бути спровокована
нова хвиля «витоку»...

В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 15:35

Re: В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...

  yanyura написав:И во времена СССР, и в незалежной Украине считается, что Украине вернули исконно украинские территории заселенные украинцами.
Где считается? Кем считается? Какими-то ватниками пишушими в амиреканский твитер?

Почему я должен за них отчитываться, оправдываться если это как не крути было оккупацией территорий других государств?
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4537
З нами з: 06.08.19
Подякував: 1028 раз.
Подякували: 614 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:22

  vitaliy_berdinskikh написав:
  yanyura написав:И во времена СССР, и в незалежной Украине считается, что Украине вернули исконно украинские территории заселенные украинцами.
Где считается? Кем считается? Какими-то ватниками пишушими в амиреканский твитер?

Почему я должен за них отчитываться, оправдываться если это как не крути было оккупацией территорий других государств?

Ну, если вас забанили везде, кроме американского твиттера, помогу.

Території східної Галичини й центральної та західної Волині (східна Волинь загарбана більшовиками) були анексовані Польщею після українсько-польської війни 1918—1919 років та польсько-радянської війни 1920 року[17].
...

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BB%D1%8C


в 1918 році, коли Румунія в умовах розпаду Російської та Австро-Угорської імперій анексувала територію Бессарабії та Буковини[7][8].

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%A1%D0%A0

Аналогично эти события описываются и в соотв. разделах русскоязычной Википедии.

Т.е. первоначально, в обоих случаях, аннексия украинских земель проводилась соотв. Польшей (1920) и Румынией (1918).

Интересно, какой год, по вашему был раньше, 1939-й или 1918-й (1920-й) ?
yanyura
 
Повідомлень: 5971
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1914 раз.
Подякували: 1380 раз.
 
Профіль
5
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні планують повернути обов'язковий техогляд 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 22 чер, 2021 07:29
34 2261
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 чер, 2021 15:02
yanyura
В Україні продадуть ПриватБанк і Ощадбанк: що чекає клієнтів 1, 2
R2 » Вів 22 чер, 2021 14:05
14 1297
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 чер, 2021 13:25
hozyinhozyinhot18
У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а... 1, 2
R2 » Пон 21 чер, 2021 09:39
11 1399
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 чер, 2021 15:28
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95605)
23.06.2021 17:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.