Где считается? Кем считается? Какими-то ватниками пишушими в амиреканский твитер?
Почему я должен за них отчитываться, оправдываться если это как не крути было оккупацией территорий других государств?
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Додано: Сер 23 чер, 2021 15:35
Re: В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...
Где считается? Кем считается? Какими-то ватниками пишушими в амиреканский твитер?
Почему я должен за них отчитываться, оправдываться если это как не крути было оккупацией территорий других государств?
Додано: Сер 23 чер, 2021 16:22
Ну, если вас забанили везде, кроме американского твиттера, помогу.
Аналогично эти события описываются и в соотв. разделах русскоязычной Википедии.
Т.е. первоначально, в обоих случаях, аннексия украинских земель проводилась соотв. Польшей (1920) и Румынией (1918).
Интересно, какой год, по вашему был раньше, 1939-й или 1918-й (1920-й) ?
Додано: Сер 23 чер, 2021 17:00
Re: В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...
В Вашей цитате говорится что эти земли были захвачены большевиками, потом поляками. Что именно Вы мне хотите этим сказать? Ведь Вы говорили о неком возврате земель, но повторый захват большевиками это всего лишь повторный захват большевиками.
Википедия уже стала доверенным историческим источником на который можно ссылаться? Как давно? Почему тогда в русской википедии Крым часть России, а в украинской часть Украины? Ведь не может доверенный исторический источник противоречить сам себе. Что там в турецкой части про геноцид армян и на сколько это согласуется с армянской?
К слову, раз уж Вы так любите википедию: Вы можешь назвать мне имена учёных-историков работавших над описанными статьями? Или может есть некий исторический научный совет википедии которые проверил и утвердил именно такое как Вы написали - воссоединение?
Додано: Сер 23 чер, 2021 17:19
Напомню что любители 22 июня до сих пор считают тех кто реально боролся за возврат земель Украине, а именно ОУН и особенно бандеровцев являющихся частью ОУН, военное формирование УПА сформированное при активной поддержке ОУН - фашисткими пособниками.
Тут надо выбирать или трусы или крестик:
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