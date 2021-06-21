В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...

Додано: Сер 23 чер, 2021 17:00

yanyura написав: Ну, если вас забанили везде, кроме американского твиттера, помогу. Ну, если вас забанили везде, кроме американского твиттера, помогу.

yanyura написав: Аналогично эти события описываются и в соотв. разделах русскоязычной Википедии. Аналогично эти события описываются и в соотв. разделах русскоязычной Википедии.

В Вашей цитате говорится что эти земли были захвачены большевиками, потом поляками. Что именно Вы мне хотите этим сказать? Ведь Вы говорили о неком возврате земель, но повторый захват большевиками это всего лишь повторный захват большевиками.Википедия уже стала доверенным историческим источником на который можно ссылаться? Как давно? Почему тогда в русской википедии Крым часть России, а в украинской часть Украины? Ведь не может доверенный исторический источник противоречить сам себе. Что там в турецкой части про геноцид армян и на сколько это согласуется с армянской?К слову, раз уж Вы так любите википедию: Вы можешь назвать мне имена учёных-историков работавших над описанными статьями? Или может есть некий исторический научный совет википедии которые проверил и утвердил именно такое как Вы написали - воссоединение?