Где считается? Кем считается? Какими-то ватниками пишушими в амиреканский твитер?
Почему я должен за них отчитываться, оправдываться если это как не крути было оккупацией территорий других государств?
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Додано: Сер 23 чер, 2021 15:35
Re: В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...
Где считается? Кем считается? Какими-то ватниками пишушими в амиреканский твитер?
Почему я должен за них отчитываться, оправдываться если это как не крути было оккупацией территорий других государств?
Додано: Сер 23 чер, 2021 16:22
Ну, если вас забанили везде, кроме американского твиттера, помогу.
Аналогично эти события описываются и в соотв. разделах русскоязычной Википедии.
Т.е. первоначально, в обоих случаях, аннексия украинских земель проводилась соотв. Польшей (1920) и Румынией (1918).
Интересно, какой год, по вашему был раньше, 1939-й или 1918-й (1920-й) ?
Додано: Сер 23 чер, 2021 17:00
Re: В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...
В Вашей цитате говорится что эти земли были захвачены большевиками, потом поляками. Что именно Вы мне хотите этим сказать? Ведь Вы говорили о неком возврате земель, но повторый захват большевиками это всего лишь повторный захват большевиками.
Википедия уже стала доверенным историческим источником на который можно ссылаться? Как давно? Почему тогда в русской википедии Крым часть России, а в украинской часть Украины? Ведь не может доверенный исторический источник противоречить сам себе. Что там в турецкой части про геноцид армян и на сколько это согласуется с армянской?
К слову, раз уж Вы так любите википедию: Вы можешь назвать мне имена учёных-историков работавших над описанными статьями? Или может есть некий исторический научный совет википедии которые проверил и утвердил именно такое как Вы написали - воссоединение?
Додано: Сер 23 чер, 2021 17:19
Напомню что любители 22 июня до сих пор считают тех кто реально боролся за возврат земель Украине, а именно ОУН и особенно бандеровцев являющихся частью ОУН, военное формирование УПА сформированное при активной поддержке ОУН - фашисткими пособниками.
Тут надо выбирать или трусы или крестик:
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:10
Re: В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...
да в Московии само сомнение в том что СССР принимал участие в развязывание 2 Мировой карается штрафом 300 000 деревянных и 2+ года колонии...если Московит не верит в пропаганду про "нападение Гитлера на агнца Сталина" и подвиги дедоваевателей типа панфиловцев и Ко.все тюрьма..
Додано: Сер 23 чер, 2021 22:13
vitaliy_berdinskikh
Неправда. Все было с точностью до наоборот.
Начну с того, что вам должно быть известно, что до 1917 г. все эти территории (а также и сама Польша) входили в состав Российской империи. т.ч. писать, что эти земли были захвачены большевиками безграмотно. Они достались им "по наследству" после революции 1917-го. А вот удержать их из-за своей слабости новоявленное государство не смогло.
Да будет вам известно, что статьи в Википедии основываются на комплексе источников, список которых приводится в конце статьи. При желании можно все их просмотреть самому. Чтобы не "перерывать" кучу литературы в Инете (лично я ценю свое время) удобно пользоваться именно Википедией, если это конечно не узкоспецифическая тема.
По Бесарабии и Северной Буковине, в частности, одним из основных источников является книга, написанная "по горячим следам" (она тоже приводится в конце статьи Википедии) -
Вы даже грамотно статью о Крыме прочитать не смогли
"Контролирующий" не синоним "хозяин, владелец".
Остальных смотрите в списках источников в конце статей.
Есть.
Я бы понял, если бы это элементарное пришлось бы объяснять обычному "дяде Васе", но человеку который позиционирует себя как блогер, радиолюбитель, автор топиков на dou.ua, эксперт Гугла по Харькову, наконец как Software Engineer at Telesens International, выше моего понимания. Или вы так троллите?
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