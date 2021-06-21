В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...

Додано: Сер 23 чер, 2021 22:13

В Вашей цитате говорится что эти земли были захвачены большевиками, потом поляками.

Википедия уже стала доверенным историческим источником на который можно ссылаться?

Title: BESSARABIA

Author: Charles Upson Clark

Publisher: Dodd, Mead & Company

City: New York

Date: 1927

Почему тогда в русской википедии Крым часть России

Бо́льшая часть полуострова является объектом территориальных разногласий между Россией, контролирующей её с марта 2014 года, и Украиной. Большинство государств — членов ООН продолжают рассматривать весь Крым как часть Украины[2][3][4][5].

Вы можешь назвать мне имена учёных-историков работавших над описанными статьями?

Charles Upson Clark (1875–1960) was a professor of history at Columbia University.

професор кафедри Історії України Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, доктор історичних наук Василь Білоцерківський

Или может есть некий исторический научный совет википедии

Неправда. Все было с точностью до наоборот.Начну с того, что вам должно быть известно, что до 1917 г. все эти территории (а также и сама Польша) входили в состав Российской империи. т.ч. писать, что эти земли были захвачены большевиками безграмотно. Они достались им "по наследству" после революции 1917-го. А вот удержать их из-за своей слабости новоявленное государство не смогло.Да будет вам известно, что статьи в Википедии основываются на комплексе источников, список которых приводится в конце статьи. При желании можно все их просмотреть самому. Чтобы не "перерывать" кучу литературы в Инете (лично я ценю свое время) удобно пользоваться именно Википедией, если это конечно не узкоспецифическая тема.По Бесарабии и Северной Буковине, в частности, одним из основных источников является книга, написанная "по горячим следам" (она тоже приводится в конце статьи Википедии) -Вы даже грамотно статью о Крыме прочитать не смогли"Контролирующий" не синоним "хозяин, владелец".Остальных смотрите в списках источников в конце статей.Есть.Я бы понял, если бы это элементарное пришлось бы объяснять обычному "дяде Васе", но человеку который позиционирует себя как блогер, радиолюбитель, автор топиков на dou.ua, эксперт Гугла по Харькову, наконец как Software Engineer at Telesens International, выше моего понимания. Или вы так троллите?