Где считается? Кем считается? Какими-то ватниками пишушими в амиреканский твитер?
Почему я должен за них отчитываться, оправдываться если это как не крути было оккупацией территорий других государств?
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Додано: Сер 23 чер, 2021 15:35
Re: В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...
Где считается? Кем считается? Какими-то ватниками пишушими в амиреканский твитер?
Почему я должен за них отчитываться, оправдываться если это как не крути было оккупацией территорий других государств?
Додано: Сер 23 чер, 2021 16:22
Ну, если вас забанили везде, кроме американского твиттера, помогу.
Аналогично эти события описываются и в соотв. разделах русскоязычной Википедии.
Т.е. первоначально, в обоих случаях, аннексия украинских земель проводилась соотв. Польшей (1920) и Румынией (1918).
Интересно, какой год, по вашему был раньше, 1939-й или 1918-й (1920-й) ?
Додано: Сер 23 чер, 2021 17:00
Re: В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...
В Вашей цитате говорится что эти земли были захвачены большевиками, потом поляками. Что именно Вы мне хотите этим сказать? Ведь Вы говорили о неком возврате земель, но повторый захват большевиками это всего лишь повторный захват большевиками.
Википедия уже стала доверенным историческим источником на который можно ссылаться? Как давно? Почему тогда в русской википедии Крым часть России, а в украинской часть Украины? Ведь не может доверенный исторический источник противоречить сам себе. Что там в турецкой части про геноцид армян и на сколько это согласуется с армянской?
К слову, раз уж Вы так любите википедию: Вы можешь назвать мне имена учёных-историков работавших над описанными статьями? Или может есть некий исторический научный совет википедии которые проверил и утвердил именно такое как Вы написали - воссоединение?
Додано: Сер 23 чер, 2021 17:19
Напомню что любители 22 июня до сих пор считают тех кто реально боролся за возврат земель Украине, а именно ОУН и особенно бандеровцев являющихся частью ОУН, военное формирование УПА сформированное при активной поддержке ОУН - фашисткими пособниками.
Тут надо выбирать или трусы или крестик:
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:10
Re: В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...
да в Московии само сомнение в том что СССР принимал участие в развязывание 2 Мировой карается штрафом 300 000 деревянных и 2+ года колонии...если Московит не верит в пропаганду про "нападение Гитлера на агнца Сталина" и подвиги дедоваевателей типа панфиловцев и Ко.все тюрьма..
Додано: Сер 23 чер, 2021 22:13
vitaliy_berdinskikh
Неправда. Все было с точностью до наоборот.
Начну с того, что вам должно быть известно, что до 1917 г. все эти территории (а также и сама Польша) входили в состав Российской империи. т.ч. писать, что эти земли были захвачены большевиками безграмотно. Они достались им "по наследству" после революции 1917-го. А вот удержать их из-за своей слабости новоявленное государство не смогло.
Да будет вам известно, что статьи в Википедии основываются на комплексе источников, список которых приводится в конце статьи. При желании можно все их просмотреть самому. Чтобы не "перерывать" кучу литературы в Инете (лично я ценю свое время) удобно пользоваться именно Википедией, если это конечно не узкоспецифическая тема.
По Бесарабии и Северной Буковине, в частности, одним из основных источников является книга, написанная "по горячим следам" (она тоже приводится в конце статьи Википедии) -
Вы даже грамотно статью о Крыме прочитать не смогли
"Контролирующий" не синоним "хозяин, владелец".
Остальных смотрите в списках источников в конце статей.
Есть.
Я бы понял, если бы это элементарное пришлось бы объяснять обычному "дяде Васе", но человеку который позиционирует себя как блогер, радиолюбитель, автор топиков на dou.ua, эксперт Гугла по Харькову, наконец как Software Engineer at Telesens International, выше моего понимания. Или вы так троллите?
Додано: Чет 24 чер, 2021 09:45
Re: В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...
Ты сейчас договоришься до того что большевики и СССР это просто новая форма Российской империи.
Но вот в чём дело. Если СССР это просто новая форма Российской империи (а по моему мнению это именно так и есть) то о каком воссоединение земель Украины ты говорил? Ведь Российская империя (СССР) просто вернула себе часть своих старых земель - а Украины как не было, так и она и не появилось, и ничего ей не перепало.
Когда Римская империя захватывала какие-то новые земли - разве это было воссоединение земель её колоний? А когда немецкие войска захватили Кубань - это тоже было воссоединение украинских земель в составе Великого Рейха?
Додано: Чет 24 чер, 2021 12:46
vitaliy_berdinskikh
Ответ в стиле а ля budivelnik. Придумать свое, приписать это оппоненту, затем обвинить в этом собеседника. И добавить что-то совершенно постороннее.
Конкретно - сперва заявить, что
Потом оказывается, что автор этого
"Украины" действительно не было. Была "Украинская ССР" и все земли ЗУ и Бесарабии присоединили именно к ней, а не к "СССР" и тем более не к "Российской империи".
Не оттуда начали, Начать надо было с Чингисхана и продолжить тем, что территория эксСССР и большой части Восточной Европы на самом деле является территорией Монголии, потому надо восстановить историческую справедливость и вернуть всё Монголии.
А вообще я вижу что по истории в целом, и Украины в частности, у вас полнейшая каша в голове. И не только по истории, но и по праву (так пенсионеры имеют отношение к прожиточному минимуму или нет?). Вот только помогать вам убирать эти пробелы в вашем образовании не намерен. Чай вы не маленький ребенок.
Додано: Чет 24 чер, 2021 12:56
Re: В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...
Это не заявить, в русском языке это описать логическую цепочку. Если ты не понимаешь разницу (хотя я знаю что понимаешь) - не вижу смысла продолжать дискуссию.
Резюме: возврат большевиками части земель которые они потеряли после войны с Польшей, а так же возврат тех земель которые принадлежали Российской имерии - никакого отношения к воссоединения земель Украины не имеют.
Ещё раз напоминаю: бандеровцы и прочие оуновцы воевавшие за воссоединение земель Украины - и большевиками, и теми кто сейчас боготворит дату нападения бывщего союзника СССР на СССР отнесены к рангу "предатели Советской Родины и пособники фашистов". Не воевал никто в СССР за то чтобы вернуть Украине земли заселенные украинцами. Достаточно вспомнить ситуацию с переходом Крыма под юрисдикцию УССР - опять же население ужатой Российской империи и даже часть населения Украины не считают это воссоединением украинских земель. Так почему возврат Волыни под власть большевиков это вдруг воссоединение?
П.С.
К слову, те кто любит говорить про воссоединение украинских земель под крылом СССР очень часто одновременно в этим отказывают в государственности современной Украине относя её к недогосударству или вообще территории под управлением США.
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