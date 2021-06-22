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В Україні може бути спровокована
нова хвиля «витоку»...

В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 15:35

Re: В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...

  yanyura написав:И во времена СССР, и в незалежной Украине считается, что Украине вернули исконно украинские территории заселенные украинцами.
Где считается? Кем считается? Какими-то ватниками пишушими в амиреканский твитер?

Почему я должен за них отчитываться, оправдываться если это как не крути было оккупацией территорий других государств?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 16:22

  vitaliy_berdinskikh написав:
  yanyura написав:И во времена СССР, и в незалежной Украине считается, что Украине вернули исконно украинские территории заселенные украинцами.
Где считается? Кем считается? Какими-то ватниками пишушими в амиреканский твитер?

Почему я должен за них отчитываться, оправдываться если это как не крути было оккупацией территорий других государств?

Ну, если вас забанили везде, кроме американского твиттера, помогу.

Території східної Галичини й центральної та західної Волині (східна Волинь загарбана більшовиками) були анексовані Польщею після українсько-польської війни 1918—1919 років та польсько-радянської війни 1920 року[17].
...

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%BB%D1%8C


в 1918 році, коли Румунія в умовах розпаду Російської та Австро-Угорської імперій анексувала територію Бессарабії та Буковини[7][8].

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%A1%D0%A0

Аналогично эти события описываются и в соотв. разделах русскоязычной Википедии.

Т.е. первоначально, в обоих случаях, аннексия украинских земель проводилась соотв. Польшей (1920) и Румынией (1918).

Интересно, какой год, по вашему был раньше, 1939-й или 1918-й (1920-й) ?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:00

Re: В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...

  yanyura написав:Ну, если вас забанили везде, кроме американского твиттера, помогу.

В Вашей цитате говорится что эти земли были захвачены большевиками, потом поляками. Что именно Вы мне хотите этим сказать? Ведь Вы говорили о неком возврате земель, но повторый захват большевиками это всего лишь повторный захват большевиками.
  yanyura написав:Аналогично эти события описываются и в соотв. разделах русскоязычной Википедии.

Википедия уже стала доверенным историческим источником на который можно ссылаться? Как давно? Почему тогда в русской википедии Крым часть России, а в украинской часть Украины? Ведь не может доверенный исторический источник противоречить сам себе. Что там в турецкой части про геноцид армян и на сколько это согласуется с армянской?

К слову, раз уж Вы так любите википедию: Вы можешь назвать мне имена учёных-историков работавших над описанными статьями? Или может есть некий исторический научный совет википедии которые проверил и утвердил именно такое как Вы написали - воссоединение?
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:19

  yanyura написав:
Території східної Галичини й центральної та західної Волині (східна Волинь загарбана більшовиками) були анексовані Польщею після українсько-польської війни 1918—1919 років та польсько-радянської війни 1920 року[17].
...

Напомню что любители 22 июня до сих пор считают тех кто реально боролся за возврат земель Украине, а именно ОУН и особенно бандеровцев являющихся частью ОУН, военное формирование УПА сформированное при активной поддержке ОУН - фашисткими пособниками.

Тут надо выбирать или трусы или крестик:
  • или бандеровцы пытались воссоединить украинские земли, но не преуспели в этом
  • или большевики вернули земли которые потеряли после нападения на Польшу и последующего поражения, к слову силы УНР и ЗУНР в этой войне сражались вместе с поляками, а не вместе с большевиками
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:10

Re: В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...

  vitaliy_berdinskikh написав:жертвы российской пропаганды создающей культ Великой Отечественной.
да в Московии само сомнение в том что СССР принимал участие в развязывание 2 Мировой карается штрафом 300 000 деревянных и 2+ года колонии...если Московит не верит в пропаганду про "нападение Гитлера на агнца Сталина" и подвиги дедоваевателей типа панфиловцев и Ко.все тюрьма..
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:13

vitaliy_berdinskikh
В Вашей цитате говорится что эти земли были захвачены большевиками, потом поляками.

Неправда. Все было с точностью до наоборот.

Начну с того, что вам должно быть известно, что до 1917 г. все эти территории (а также и сама Польша) входили в состав Российской империи. т.ч. писать, что эти земли были захвачены большевиками безграмотно. Они достались им "по наследству" после революции 1917-го. А вот удержать их из-за своей слабости новоявленное государство не смогло.

Википедия уже стала доверенным историческим источником на который можно ссылаться?

Да будет вам известно, что статьи в Википедии основываются на комплексе источников, список которых приводится в конце статьи. При желании можно все их просмотреть самому. Чтобы не "перерывать" кучу литературы в Инете (лично я ценю свое время) удобно пользоваться именно Википедией, если это конечно не узкоспецифическая тема.

По Бесарабии и Северной Буковине, в частности, одним из основных источников является книга, написанная "по горячим следам" (она тоже приводится в конце статьи Википедии) -
Title: BESSARABIA
Author: Charles Upson Clark
Publisher: Dodd, Mead & Company
City: New York
Date: 1927


Почему тогда в русской википедии Крым часть России

Вы даже грамотно статью о Крыме прочитать не смогли
Бо́льшая часть полуострова является объектом территориальных разногласий между Россией, контролирующей её с марта 2014 года, и Украиной. Большинство государств — членов ООН продолжают рассматривать весь Крым как часть Украины[2][3][4][5].

"Контролирующий" не синоним "хозяин, владелец".

Вы можешь назвать мне имена учёных-историков работавших над описанными статьями?

Charles Upson Clark (1875–1960) was a professor of history at Columbia University.

професор кафедри Історії України Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, доктор історичних наук Василь Білоцерківський

Остальных смотрите в списках источников в конце статей.

Или может есть некий исторический научный совет википедии

Есть.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1 ... 1%82%D0%B8

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B2%D0%BE

Я бы понял, если бы это элементарное пришлось бы объяснять обычному "дяде Васе", но человеку который позиционирует себя как блогер, радиолюбитель, автор топиков на dou.ua, эксперт Гугла по Харькову, наконец как Software Engineer at Telesens International, выше моего понимания. Или вы так троллите?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 09:45

Re: В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...

  yanyura написав:Начну с того, что вам должно быть известно, что до 1917 г. все эти территории (а также и сама Польша) входили в состав Российской империи. т.ч. писать, что эти земли были захвачены большевиками безграмотно.

Ты сейчас договоришься до того что большевики и СССР это просто новая форма Российской империи.

Но вот в чём дело. Если СССР это просто новая форма Российской империи (а по моему мнению это именно так и есть) то о каком воссоединение земель Украины ты говорил? Ведь Российская империя (СССР) просто вернула себе часть своих старых земель - а Украины как не было, так и она и не появилось, и ничего ей не перепало.

Когда Римская империя захватывала какие-то новые земли - разве это было воссоединение земель её колоний? А когда немецкие войска захватили Кубань - это тоже было воссоединение украинских земель в составе Великого Рейха? :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:46

vitaliy_berdinskikh

Ответ в стиле а ля budivelnik. Придумать свое, приписать это оппоненту, затем обвинить в этом собеседника. И добавить что-то совершенно постороннее.

Конкретно - сперва заявить, что
Ты сейчас договоришься до того что большевики и СССР это просто новая форма Российской империи.


Потом оказывается, что автор этого
Если СССР это просто новая форма Российской империипо моему мнению это именно так и есть)

:mrgreen:

а Украины как не было, так и она и не появилось, и ничего ей не перепало.


"Украины" действительно не было. Была "Украинская ССР" и все земли ЗУ и Бесарабии присоединили именно к ней, а не к "СССР" и тем более не к "Российской империи".

Когда Римская империя захватывала какие-то новые земли - разве это было воссоединение земель её колоний? А когда немецкие войска захватили Кубань - это тоже было воссоединение украинских земель в составе Великого Рейха?


Не оттуда начали, Начать надо было с Чингисхана и продолжить тем, что территория эксСССР и большой части Восточной Европы на самом деле является территорией Монголии, потому надо восстановить историческую справедливость и вернуть всё Монголии.

А вообще я вижу что по истории в целом, и Украины в частности, у вас полнейшая каша в голове. И не только по истории, но и по праву (так пенсионеры имеют отношение к прожиточному минимуму или нет?). Вот только помогать вам убирать эти пробелы в вашем образовании не намерен. Чай вы не маленький ребенок.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:56

Re: В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...

  yanyura написав:Конкретно - сперва заявить, что

Это не заявить, в русском языке это описать логическую цепочку. Если ты не понимаешь разницу (хотя я знаю что понимаешь) - не вижу смысла продолжать дискуссию.

Резюме: возврат большевиками части земель которые они потеряли после войны с Польшей, а так же возврат тех земель которые принадлежали Российской имерии - никакого отношения к воссоединения земель Украины не имеют.

Ещё раз напоминаю: бандеровцы и прочие оуновцы воевавшие за воссоединение земель Украины - и большевиками, и теми кто сейчас боготворит дату нападения бывщего союзника СССР на СССР отнесены к рангу "предатели Советской Родины и пособники фашистов". Не воевал никто в СССР за то чтобы вернуть Украине земли заселенные украинцами. Достаточно вспомнить ситуацию с переходом Крыма под юрисдикцию УССР - опять же население ужатой Российской империи и даже часть населения Украины не считают это воссоединением украинских земель. Так почему возврат Волыни под власть большевиков это вдруг воссоединение?

П.С.
К слову, те кто любит говорить про воссоединение украинских земель под крылом СССР очень часто одновременно в этим отказывают в государственности современной Украине относя её к недогосударству или вообще территории под управлением США. :roll:
vitaliy_berdinskikh
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