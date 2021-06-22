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В Україні може бути спровокована
нова хвиля «витоку»...

В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:26

Re: В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...

  yanyura написав:Я с вами

Вами - с большой буквы при обращении на Вы.

А вообще то у меня есть имя, оно известно - обращаться ко мне игонорируя моё имя - это откровенное хамство.
  yanyura написав:как принято на форуме

Не знаю где там и кем что принято, но в интернете в общем принято общаться на "ты", ещё со времён когда интернет был уделом немногих, и даже ранее когда его фактически и не было, а был FIDO.

Какие-то понаехи в интернет теперь пытаются диктовать всем правила вежливости которые сами то и не знают. :roll:

Если тебе это так важно - просто вежливо попроси, опять же в форме "на Вы", а не как это обычно принято у "выжливых" - с фразой про свиней или брудершафт - ибо такая фраза это опять же кричащее хамство.

  yanyura написав:голубчик

опять хамтсво
  yanyura написав:извольте

По канонам той царской эпохи должно быть "извольте-с". :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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