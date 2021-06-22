В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...

Додано: Чет 24 чер, 2021 17:26

yanyura написав: Я с вами Я с вами

yanyura написав: как принято на форуме как принято на форуме

yanyura написав: голубчик голубчик

yanyura написав: извольте извольте

Вами - с большой буквы при обращении на Вы.А вообще то у меня есть имя, оно известно - обращаться ко мне игонорируя моё имя - это откровенное хамство.Не знаю где там и кем что принято, но в интернете в общем принято общаться на "ты", ещё со времён когда интернет был уделом немногих, и даже ранее когда его фактически и не было, а был FIDO.Какие-то понаехи в интернет теперь пытаются диктовать всем правила вежливости которые сами то и не знают.Если тебе это так важно - просто вежливо попроси, опять же в форме "на Вы", а не как это обычно принято у "выжливых" - с фразой про свиней или брудершафт - ибо такая фраза это опять же кричащее хамство.опять хамтсвоПо канонам той царской эпохи должно быть "извольте-с".