В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...

Додано: Чет 24 чер, 2021 20:27

Вами - с большой буквы при обращении на Вы.

местоимения Вы, Ваш пишутся с прописной буквы при обращении к одному лицу в текстах следующих жанров:

Но написание в данной ситуации этих местоимений с малой буквы — не ошибка: само по себе обращение на «вы» уже вежливое, подчеркивать уважение большой буквой необязательно.

При обращении к одному или нескольким неопределенным лицам в обычном контексте слова «вы», «вас», «ваш» пишутся со строчной буквы.

Вы и Ваш пишутся с прописной буквы в следующих случаях:

А вообще то у меня есть имя, оно известно - обращаться ко мне игонорируя моё имя - это откровенное хамство.

2.14. Викривлення в повідомленнях нікнейму користувача без його згоди на це

3.15. Забороняється в повідомленнях змінювати нік користувача без його згоди, в іншому випадку це прирівнюється до образи (п. 3.1.1.)

в интернете в общем принято общаться на "ты", ещё со времён когда интернет был уделом немногих, и даже ранее когда его фактически и не было, а был FIDO.

с фразой про свиней или брудершафт - ибо такая фраза это опять же кричащее хамство

yanyura написав:

голубчик

опять хамтсво

опять хамтсво

Достаточно?Жаль, чтоза год пребывания на форуме так и не заметил, что все здесь (за исключением хамовитых) на всех ветках обращаются друг к другу на "вы".Правила форума почитайЧто-то я не припомню, чтобыдавал мне согласие на обращении кпо имени вместо ника.Я в Инете с 1996 г., до сих пор где-то валяется модем U.S. Robotics, по DSL общался еще тогда, когда большинство и не знало, что такое Интернет и ПК, т.ч. знаю, как общаются на сайтах, но сайтособенный и отличается от остальных тем, что здесь принято обращение на "вы", вместо "ты". Обращение на "ты" здесь считается хамским, если только не общаются хорошо знакомые между собой форумчане, также "ты" применяется здесь к особо хамовитым.Я кобращался на "вы" даже после того, какначал писать мне "ты", вот и пришлось таким образом напомнить. Но дотак ничего и не дошло.Во-первых, не "хамтсво", а "хамство", а во-вторых, с каких пор ласковое обращение "голубчик" стало хамским?Так что, дяденька, (или это слово тоже хамское?) для начала подучи русский язык и правила его использования, а также не растопыривай пальцы веером, IT-шников на форуме хватает и они очень вежливые и достойные люди, ну асвою "крутизну" показывай на своих подчиненных, если они, конечно,это позволят.За сим откланиваюсь, ибо с хамами общаться нет желания. Если дляэто важно, пусть последнее слово останется за