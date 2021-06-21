В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...
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А вообще то у меня есть имя, оно известно - обращаться ко мне игонорируя моё имя - это откровенное хамство.
yanyura написав:как принято на форуме
Не знаю где там и кем что принято, но в интернете в общем принято общаться на "ты", ещё со времён когда интернет был уделом немногих, и даже ранее когда его фактически и не было, а был FIDO.
Какие-то понаехи в интернет теперь пытаются диктовать всем правила вежливости которые сами то и не знают.
Если тебе это так важно - просто вежливо попроси, опять же в форме "на Вы", а не как это обычно принято у "выжливых" - с фразой про свиней или брудершафт - ибо такая фраза это опять же кричащее хамство.
yanyura написав:голубчик
опять хамтсво
yanyura написав:извольте
По канонам той царской эпохи должно быть "извольте-с".
Жаль, что ты за год пребывания на форуме так и не заметил, что все здесь (за исключением хамовитых) на всех ветках обращаются друг к другу на "вы".
А вообще то у меня есть имя, оно известно - обращаться ко мне игонорируя моё имя - это откровенное хамство.
Правила форума почитай
2.14. Викривлення в повідомленнях нікнейму користувача без його згоди на це 3.15. Забороняється в повідомленнях змінювати нік користувача без його згоди, в іншому випадку це прирівнюється до образи (п. 3.1.1.)
Что-то я не припомню, чтобы ты давал мне согласие на обращении к тебе по имени вместо ника.
в интернете в общем принято общаться на "ты", ещё со времён когда интернет был уделом немногих, и даже ранее когда его фактически и не было, а был FIDO.
Я в Инете с 1996 г., до сих пор где-то валяется модем U.S. Robotics, по DSL общался еще тогда, когда большинство и не знало, что такое Интернет и ПК, т.ч. знаю, как общаются на сайтах, но сайт finance.ua особенный и отличается от остальных тем, что здесь принято обращение на "вы", вместо "ты". Обращение на "ты" здесь считается хамским, если только не общаются хорошо знакомые между собой форумчане, также "ты" применяется здесь к особо хамовитым.
с фразой про свиней или брудершафт - ибо такая фраза это опять же кричащее хамство
Я к тебе обращался на "вы" даже после того, как ты начал писать мне "ты", вот и пришлось таким образом напомнить тебе. Но до тебя так ничего и не дошло.
yanyura написав: голубчик
опять хамтсво
Во-первых, не "хамтсво", а "хамство", а во-вторых, с каких пор ласковое обращение "голубчик" стало хамским?
Так что, дяденька, (или это слово тоже хамское?) для начала подучи русский язык и правила его использования, а также не растопыривай пальцы веером, IT-шников на форуме хватает и они очень вежливые и достойные люди, ну а ты свою "крутизну" показывай на своих подчиненных, если они, конечно, тебе это позволят.
За сим откланиваюсь, ибо с хамами общаться нет желания. Если для тебя это важно, пусть последнее слово останется за тобой.
Странная у вас логика. И во времена СССР, и в незалежной Украине считается, что Украине вернули исконно украинские территории заселенные украинцами.
По вашей же логике, если оккупировал/оттяпал, то по аналогии с оккупированным Крымом, Украина должна добиваться возврата оккупированных/оттяпаных территорий их законным хозяевам - Польше и Румынии.
История Украины как государства начинается с Галыцко-Волынского княжества, куда в лучшие времена входили не только нынешние западно-украинские области, но и Киев с Черниговом, и Беларусь. Дальше - конфедерация на равных с Литвой (Великое Княжество Литовское) и с Польшей - Ржечь Посполита, тоже вполне добровольная хоть и на довольно хреновых для украинцев условиях. Так что - да прав у Польши на эти территории куда больше, чем у бывшего Тверского ханства, мы с Польшей когда-то были вообще одной страной. "Возврат" совитами ЗУ в состав УРСР в первую очередь делался для удобства администрирования оккупированных территорий и создания видимости полноценного государства - добровольной и сравнительно независимой части СС и получения дополнительных голосов в ООН - у совитов там было 3 голоса: собственно сам СС, Украина и Беларусь.
Крым как по мне - скорее свой собственный, чем Украинский, Турецкий или российский, в идеале - дружественное отдельное государство в нашей зоне влияния.