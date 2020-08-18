Канадський стартап розробив компактний мобільний вітрогенератор для активних мандрівників.
Дивися повний текст Канадський стартап розробив портативний вітрогенератор для мандрівників.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 20:50
Канадський стартап розробив портативний вітрогенератор...
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Дивися повний текст Канадський стартап розробив портативний вітрогенератор для мандрівників.
Додано: Пон 21 чер, 2021 20:50
Як я вдячний авторам за вірне використання слова РОЗРОБИВ. Як же набридло вигадали вигадники і винайшли винахідники вітрогенераторів.
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