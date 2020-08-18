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Канадський стартап розробив
портативний вітрогенератор...

Канадський стартап розробив портативний вітрогенератор...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 20:50

Канадський стартап розробив портативний вітрогенератор...

Пропонуємо до обговорення:
Канадський стартап розробив компактний мобільний вітрогенератор для активних мандрівників.

Дивися повний текст Канадський стартап розробив портативний вітрогенератор для мандрівників.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 20:50

Як я вдячний авторам за вірне використання слова РОЗРОБИВ. Як же набридло вигадали вигадники і винайшли винахідники вітрогенераторів.
w1961
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