RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні планують повернути
обов'язковий техогляд

В Україні планують повернути обов'язковий техогляд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:29

В Україні планують повернути обов'язковий техогляд

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують повернути обов'язковий технічний огляд для легкових автомобілів.

Дивися повний текст В Україні планують повернути обов'язковий техогляд.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94170
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:29

И сколько дпт в год случается из-за неисправностей авто?
Куда эффективнее делать "техосмотр" алконавтам, дешевле и больше жизней спасет.
wild2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 364
З нами з: 05.01.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 08:06

Процесс будет занимать около часа)) Ох уж эти клоуны. Пройти техосмотр будет что машину помыть))
rapyd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 65
З нами з: 02.06.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Польщі продукти вдвічі дешевші, ніж в Україні, а... 1, 2
R2 » Пон 21 чер, 2021 09:39
10 1062
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 чер, 2021 00:24
Gastarbaiter
В Україні може бути спровокована нова хвиля «витоку»...
R2 » Пон 21 чер, 2021 19:57
2 192
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 чер, 2021 20:58
l4567
В Україні хочуть ввести податок на частину квартир: як... 1, 2
R2 » Нед 20 чер, 2021 15:24
10 1160
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 чер, 2021 18:26
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95555)
22.06.2021 08:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.