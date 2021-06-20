В Україні планують повернути обов'язковий технічний огляд для легкових автомобілів.
Дивися повний текст В Україні планують повернути обов'язковий техогляд.
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Додано: Вів 22 чер, 2021 07:29
В Україні планують повернути обов'язковий техогляд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні планують повернути обов'язковий техогляд.
Додано: Вів 22 чер, 2021 07:29
И сколько дпт в год случается из-за неисправностей авто?
Куда эффективнее делать "техосмотр" алконавтам, дешевле и больше жизней спасет.
Додано: Вів 22 чер, 2021 08:06
Процесс будет занимать около часа)) Ох уж эти клоуны. Пройти техосмотр будет что машину помыть))
Додано: Вів 22 чер, 2021 08:42
Re: В Україні планують повернути обов'язковий техогляд
Может и водителям каждый год медосмотр ввести.. и еще и гаражи осмотр и парковки... тут грабить население поле обширное для "покращень".. и оптимизаций...
Додано: Вів 22 чер, 2021 09:00
Цэ кльово придумано такжэ делать техосмотр авто которiе никогда не поедут у еуропу, согласно соглашэнiя об асоциацii.
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