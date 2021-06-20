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В Україні планують повернути
обов'язковий техогляд

В Україні планують повернути обов'язковий техогляд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:29

В Україні планують повернути обов'язковий техогляд

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують повернути обов'язковий технічний огляд для легкових автомобілів.

Дивися повний текст В Україні планують повернути обов'язковий техогляд.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 07:29

И сколько дпт в год случается из-за неисправностей авто?
Куда эффективнее делать "техосмотр" алконавтам, дешевле и больше жизней спасет.
wild2006
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 08:06

Процесс будет занимать около часа)) Ох уж эти клоуны. Пройти техосмотр будет что машину помыть))
rapyd777
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 08:42

Re: В Україні планують повернути обов'язковий техогляд

Может и водителям каждый год медосмотр ввести.. и еще и гаражи осмотр и парковки... тут грабить население поле обширное для "покращень".. и оптимизаций...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 08:45

А бензин подешевіє ? Адже разом з відміною ТО, податок було перенесено у вартість пального, і воно суттєво тоді здорожчало...
vladik0223080
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:00

Цэ кльово придумано такжэ делать техосмотр авто которiе никогда не поедут у еуропу, согласно соглашэнiя об асоциацii.
yegres
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:07

Було єдине "покращення" від янека, і вже забирають...
vbondaruk23
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:08

  wild2006 написав:Куда эффективнее делать "техосмотр" алконавтам, дешевле и больше жизней спасет.


Куда эффективнее делать "техосмотр" ужаленным в жопу, ибо убивает не пьянка за рулем, а скорость. А то за езду 40 км/ч чуть подшофе штраф 17000, а за 150 км/ч по городу, сколько там, 510 по-моему?
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:23

Если власть снова возвращается к кормушке в виде техосмотра прикрываясь Соглашением об ассоциации с Евросоюзом то следует разделить машины те кто въежают в Европу и те кто катаются по нашей стране и по Европам не ездят,а то взяли моду всех под одну гребёнку....
livs375
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:38

Актуально по теме техосмотра https://www.youtube.com/watch?v=chOudH9ZF4c
1intclub
 
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