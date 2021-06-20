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В Україні планують повернути
обов'язковий техогляд

В Україні планують повернути обов'язковий техогляд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:41

Сейчас обязательный тех осмотр проходят грузовые автомобили и автобусы. Но что то как в пробке станешь за Икарусом, Лазом или Камазом которые дымят во всю, и думаешь как они прошли тех осмотр по дымности, их должны были списать уже давным давно, а они ездят и чадят. Так что этот тех осмотр простая выемка денег сейчас, но видать мало хотят еще с легковых поиметь.
ASF
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:46

А вы говорите Януковоч был плохой. То чего добивались десятки лет и наконец то отменили тот беспредел *зеленые клоуны* вернут обратно. Бегите глупцы из етой страны пока еще границы не перекрыли
fiona98
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:50

Даже введут техосмотр при продаже на нового владельца независимо от наличия ТО. Зашибись. Такого беспредела никогда еще небыло. Страна воров и бандитов, в которой ничего не производится зато куча клерков и бухгалтеров которые стригут овец
fiona98
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 10:59

Джон, так обязательный медосмотр априори предусмотрен при прохождении ТО. Так что сказка что ТО займет до 45 минут я поржал. Несколько дней минимум, а потом еще потерянные деньги и повторное прохождение если какой то сопляк увидит в машине какой нибудь нюанс или некомплектную аптечку и напишет !НЕПРОЙДЕНО ТО! Вспомните очередя и нервотрепки у МРЭО, СТО и поликлинниках за всеми етими справками. К тому же ТО будут проводить *сертифицированные у 95 квартала* специальные СТО которые будут и брать Европейские цены на свои услуги.
fiona98
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 11:50

пошумели, расходимся
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 12:19

Маршрутки проходят ТО и это им не мешает терять КОЛЕСА!!!
Ещё и подносят, под соусом ЕВРОПА ТРЕБУЕТ.
Европа требует - побороть КОРРУПЦИЮ!!!
egor6508
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 12:40

  egor6508 написав:Маршрутки проходят ТО и это им не мешает терять КОЛЕСА!!!
Ещё и подносят, под соусом ЕВРОПА ТРЕБУЕТ.
Европа требует - побороть КОРРУПЦИЮ!!!


осталось еще разовые разрешения на выезд в город придумать! зебилы, кого вы привели к власти.... :oops:
Slon_Nosov
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  #<12
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